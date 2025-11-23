El Vetusta vuelve a sumar (1-1)

Atlético Astorga: Diego Llamazares (2); Dani Ceinos (2), Jorge Selles (2), Jony Lopes (2), Jesu Jiménez (2), Aleixo Cabral (2), Albertín Pérez (2), Ivi Vales (3), Alejandro Ribeiro (2), Adrián Álvarez (2) y Mario Sánchez (2). Cambios: Nistal (2) por Alejandro Ribeiro, min. 66. Imad (s.c.) por Adrián Álvarez, min. 86. Canito (s.c.) por Albertín Pérez, min. 86. Cervero (s.c.) por Mario Sánchez, min. 86. Sergio (s.c.) por Ivi Vales, min. 86. Real Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (2); Adri Lopes (1), Marco Esteban (2), Enzo (2), Espi (2), Marcos Lopes (1), Guille Berzal (2), Pelayo (2), Cheli (2), Joaquín (2) y Castri (2). Cambios: Adri Fernández (2) por Marcos Lopes, min. 46. Dieguito (2) por Pelayo, min. 61. Omar (2) por Adri Lopes, min. 61. Coballes (2) por Guille Berzal, min. 73. Tejón (2) por Cheli, min. 75. Goles: 1-0, min. 12: Ivi Vales y 1-1, min. 83: Joaquín. Árbitro: Jesús López Fernández (C. Gallego). Expulsó, con roja directa, en el min. 90, al azul Joaquín. Amonestó alos locales Ivi Vales, Dani Ceinos, Jesu Jiménez, Jorge Selles e Imad y a los visitantes Marcos Lopes y Adri Lopes. La Eragudina: Buena entrada.

El Real Oviedo Vetusta logró rescatar un punto en La Eragudina tras un partido complicado y disputado frente a un Atlético Astorga que buscaba su primera victoria en casa. El 1-1 final refleja la dificultad del duelo para el filial carbayón, que supo sufrir y aprovechar sus oportunidades para no salir derrotado en un campo donde pocos equipos consiguen sumar.

El Vetusta arrancó con cierta timidez, consciente del ímpetu del Astorga y de su buena racha de juego en las últimas jornadas. El equipo visitante sufrió el gol tempranero de Ivi Vales a los doce minutos, tras una combinación rápida de los locales que sorprendió a la defensa. Lejos de venirse abajo, los jóvenes jugadores de Roberto Aguirre mantuvieron la calma y comenzaron a equilibrar el juego, intentando aprovechar la velocidad de Joaquín y la movilidad de Pelayo y Castri para inquietar al guardameta Diego Llamazares.

Tras el descanso, el Vetusta ajustó su presión y buscó más presencia en campo rival. La entrada de Adri Fernández y Dieguito dio frescura al ataque visitante, mientras que Omar y Coballes reforzaron la salida de balón y la llegada por las bandas. Poco a poco, el equipo comenzó a ganar metros y a generar situaciones de peligro, aunque el Astorga se mantuvo firme en defensa y mantuvo el control de la posesión durante buena parte de la segunda mitad.

La insistencia visitante tuvo su recompensa a los 83 minutos, cuando Joaquín logró empatar el partido tras aprovechar un balón suelto en el área. El gol fue un alivio para el Vetusta, que vio cómo sus esfuerzos eran recompensados y permitió al equipo respirar tras un encuentro en el que se había visto presionado gran parte del tiempo. La alegría, sin embargo, se tornó en frustración pocos minutos después, cuando el mismo Joaquín fue expulsado con roja directa, dejando al equipo con diez para los instantes finales del choque.

A pesar de la expulsión, el Vetusta mostró carácter y concentración para mantener el empate hasta el pitido final. El punto conseguido refuerza la confianza de un grupo joven que venía de sufrir su primera derrota de la temporada y que demostró resiliencia ante un Astorga decidido y ofensivo. Los maragatos dominaron la iniciativa, pero el filial carbayón supo leer el partido, resistir la presión y aprovechar sus momentos, consolidando un resultado que, aunque no les permite sumar de a tres, sí mantiene la moral y evidencia la capacidad de reacción del equipo bajo presión. n