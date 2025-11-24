Asturias, con presencia en la gala de la Federación Española de Judo

Asturias estuvo representada en la Gala de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados por el presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Díaz Maseda, el componente del Comité Director de la Española Víctor Valle y el director de Comunicación de la territorial, Marco Rodríguez, que condujo la gala nacional. Jesús Verano fue distinguido con el Premio a la Labor Arbitral, Mario Crespo y Alberto Hernández fueron reconocidos con el cinturón negro de oro de judo, por mantenerse en activo 25 años ininterrumpidos, y Eloy Niño y José Antonio Galván son nuevos sextos danes de wushu.