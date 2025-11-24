Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Balonmano Gijón flojea en la segunda parte y cede un empate ante el colista Perdoma (29-29)

Gijón

El Balonmano Gijón desaprovechó una buena oportunidad de sumar un nuevo triunfo y empató en la pista del colista Perdoma (29-29). El equipo asturiano tuvo una buena salida, llegó a colocarse seis arriba, pero flojeó al final de la primera parte (14-17). Peor aún fue la segunda, en la que el conjunto canario llegó a colocarse tres arriba. El BMG reaccionó, remontó, pero unos errores finales le costaron un punto. Su siguiente rival será el Sanse (sábado, 19.30 horas, La Tejerona).

