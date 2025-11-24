La gijonesa Isabel Barreiro, más cerca del Europeo
El Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, en Burgos, acogió ayer la disputa conjunta del Cross de Atapuerca y del Campeonato de España de Campo a Través por clubes, una cita importante para el atletismo nacional en el que se dieron cita más de 3.000 atletas.
En clave asturiana, el mejor resultado lo consiguió la gijonesa Isabel Barreiro, que consiguió una de las plazas de preselección para el Campeonato de Europa tras finalizar en la séptima posición de la categoría femenina absoluta, en la que recorren 6.821 metros.
La jornada estuvo condicionada por el frío vivido en Atapuerca, pero, aun así, varios clubes asturianos destacaron en el Nacional. El Oviedo Atletismo fue segundo en la categoría sub-16 femenina. Ellas fueron las encargadas de abrir el campeonato a primera hora, en una carrera de 2.879 metros.
El conjunto ovetense, con 122 puntos, se hizo con el segundo puesto, solo por detrás del valenciano Safor-Teika, que consiguió 85. También hay que destacar al Universidad de Oviedo, que en la categoría sub-20 masculina rozó el podio al finalizar en la cuarta posición.
