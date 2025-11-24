El hockey en Asturias, visto por quienes forman en este deporte: ¿cómo influyen los éxitos del Telecable en los niños de la región?

"El hockey pasa por ellas, son las que van a mandar". La frase de Chus González, presidente del Club Patín La Corredoria, resume el panorama actual del hockey sobre patines asturiano: a la decadencia de los equipos masculinos, que alcanzaron su cénit con el desaparecido Cibeles, el primero que desafió el poderío catalán, le ha sucedido el auge de los femeninos, a la estela del campeón Telecable. LA NUEVA ESPAÑA profundiza, a través de los clubes de la región y la propia Federación, en algo que va mucho más allá del club de La Calzada y alcanza a los equipos de toda Asturias.

Prebenjamines y benjamines femeninos del Telecable en La Algodonera. En la fila de atrás, por la izquierda, Laura Rodríguez, Mía Bruzos, Noa Rodríguez ,Claudia García, Cloe Grande, Amanda González, Eva López, Martina Gómez, Aitana Termenon y Alejandra Suárez. En la fila central, en el mismo orden, Clara San Miguel, Dakota Álvarez, Daniela Jiménez, Luna Pulido, Lola Bulté, Valeria Fernández, Alicia Morán, Abril Hidalgo y Samay González. Agachadas, de izquierda a derecha, Deva Villabrille, Matilde Lojedo, Daniela Moncunill, Olaya Rodríguez y Vega Lombardero. | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO/ OVIEDO ROLLER HC

Las impresiones quedan ratificadas por las cifras que maneja el ente federativo regional. El bache de licencias masculinas parece superado, pero las femeninas no dejan de crecer. Si en la temporada 18-19 había un total de 150 fichas de mujeres, un 24 por ciento del total, la pasada campaña ese número había crecido hasta las 361, más del doble, aunque el nuevo tirón de las masculinas había dejado el porcentaje femenino en un 40 por ciento del global. Pedro Rey, presidente de la Asturiana, lo resume con claridad: "De alevín para arriba, el 36 por ciento de fichas son femeninas; de alevín para abajo, cerca del 50 por ciento".

A la izquierda, el equipo alevín del Patinalón: en la fila superior, por la izquierda, Lola López, Alejandra, Daniela, Lola Castaño, Dahís, Cloe y Mario, entrenador; agachadas, por la izquierda, Carmen, Nora y Carlota. A la derecha, el prebenjamín mixto del Club Patín El Pilar: por la izquierda, de pie, Débora, Lara, Claudia, Álvaro y Dani, con la portera María agachada. | CLUB DEPORTIVO PATINALÓN / CLUB PATÍN EL PILAR

El equipo precursor de las mujeres en el hockey, el Telecable gijonés, está casi en la dinámica contraria, intentando captar muchachos, aunque La Algodonera hace tiempo que se le ha quedado pequeña. Adrián Varela, coordinador del club fabril, confirma que "tener las figuras femeninas de referencia arriba te ayuda mucho a captar jugadoras. Además, ahora menos, pero antes eran ellas las entrenadoras".

En la fotografía de la izquierda, el equipo sub-17 femenino del Centro Asturiano: arriba, por la izquierda, Leyre, Adriana, Sara y Noa; abajo, en el mismo orden, Celia, Ángela y Carlota. A la derecha, plantilla para esta temporada del Oviedo Roller alevín femenino. De pie, de izquierda a derecha: Candela, Marina, Sofía, Aia, Dianis, delegada; Nora y Jorge, entrenador. Sentadas, por la izquierda, Lola, Lucía, Lara Cembranos y Lara Barro.

Una de las jugadoras de la primera plantilla que se encarga de introducir a los más jóvenes es María Igualada, una catalana que cumple su tercera temporada en el Telecable. Se encarga de los minis, los que empiezan a patinar, y los tiene desde los 4 a los 7 años. "Los llevaba Sara Lolo y ella empezó a trabajar, me dijo de cogerlos yo y acepté", apunta Igualada, que ya había percibido ese "boom" femenino en su tierra: "Allí ha crecido muchísimo, cuando yo empezaba había muy pocos equipos, en los sub-16 había que meter chicas de 13 hasta los 16. Ahora hay equipos femeninos de sub-11, sub-13, sub-15... Me gusta".

"En diez años el hockey será femenino"

Igualada, "encantada en Gijón", muestra su admiración por el Telecable, "un club joven comparándolo con los de Cataluña, pero que apostó por el femenino con todo y se ha hecho un hueco en la sociedad, quizás de ahí viene ese incremento de fichas".

Si el primer tirón de licencias femeninas puede explicarse por el ascenso del Telecable a la élite mundial, es imposible desligar el crecimiento reciente del progreso del eNe Oposiciones Club Patín Mieres, que vive su segunda experiencia en la OK Liga Iberdrola, la máxima categoría, defendiéndose como gato panza arriba de equipos con un potencial muy superior. Paula Rey, portera del primer equipo y entrenadora de la escuela de patinaje y hockey, asegura que "en los más pequeños hay más niñas que niños. Me llama la atención que tengamos equipos femeninos sub-15, sub-17, entrenamientos en los que son todo niñas... eso antes no pasaba".

Paula solo tiene 22 años, pero recuerda perfectamente lo distinto que era el panorama cuando empezó: "Había un grupo de chicas mayores de Pola (de Lena) y en mi categoría éramos cuatro mujeres, la mitad". Y cree que todavía se puede exprimir más: "Este año fui por los coles de Mieres y hay muchos niños que no saben lo que es el hockey. Cuando se lo enseñas, gusta y engancha".

El Oviedo Roller también ha notado el impacto femenino. Javi Paredes asegura que cuando entró de coordinador "tenía una niña en todo el club". En el último recuento, de las 97 fichas totales el 43 por ciento eran de mujeres. "Me empeñé en ir metiendo niñas y esas crías fueron creciendo, creamos de cero un primer equipo para que sirviera de espejo... ahora tengo el problema contrario: en las escuelas hay 25 y 17 son mujeres, me gustaría que fuese compensado", comenta Paredes, que mientras pelea contra un carestía "horrorosa" en instalaciones, agradece cualquier empujón a las más pequeñas: "Me dijeron unos amigos de Madrid que había unos dibujos animados famosos en los que la protagonista juega al hockey". Se refiere a Val Ortiz, personaje de la película animada "Del Revés 2" que es jugadora de hockey hielo.

Jorge Martins, del Patinalón, ratifica que "ahora mismo no llegamos a la mitad de chicas, pero están bastante cerca. Hará cinco años no sé si llegaríamos a las 20 fichas femeninas, antes de tener la referencia del equipo de OK Plata, y ahora estamos en unas cincuenta. El espejo del primer equipo es algo que valora Martins: "Les llama la atención patinar, pero después ven a un equipo de Langreo que compite a nivel nacional".

Mónica Oliveira, presidenta del Oviedo Booling, apunta que "en diez años el hockey es femenino, en las escuelas predominan las niñas y las prebenjamines son niñas. Antes el problema era que solo había el Telecable, pero ahora están el Mieres, el Patinalón, el Roller... ya tienen más salida". En la actualidad el Booling no tiene equipos exclusivamente femeninos, pero sus jugadoras tienen cancha: pueden jugar con otros equipos a través de fichas vinculadas. "Es verdad que las crías mejoran cuando juegan en mixto, pero lo bueno sería que todos pudiéramos sacar equipos femeninos desde abajo".

Ramón Peralta, pilar básico en el proyecto de hockey patines del Centro Asturiano, cree que "es la evolución que llevan las mujeres en el deporte en general. Están igual de capacitadas físicamente, compiten más, y el hecho de que hayan jugado con chicos de pequeñas les ayuda a mejorar el físico y la técnica".

El empuje de las mujeres ha obligado a reaccionar a la Federación Española, que ha creado este año campeonatos nacionales exclusivamente femeninos para las categorías sub-13, sub-15 y sub-17, con fases de sector incluidas. Peralta reflexiona que "es mejor que sobre, pero hay jugadoras que tienen un volumen de partidos muy grande. Si de aquí a unos años mantenemos eso, el nivel va a ser muy alto". De momento, el Centro Asturiano ha sacado un femenino en cada categoría y, "en un camino a medio plazo", tiene en mente llegar a OK Plata Femenina, una categoría creada hace pocos años para evitar el gigantesco salto entre la élite y las divisiones regionales. Un nacimiento en el que tuvo mucho que ver el actual presidente de la Asturiana, Pedro Rey, que apunta la, a su juicio, gran cuenta pendiente: que aparezcan directivas.