Merissah Russell vuelve a lo grande y el Siroko Gijón Basketball suma en Manresa su segundo triunfo (61-70)
La canadiense lidera al equipo gijonés, que cuajó un gran partido a pesar de su corta rotación y supo gestionar la reacción local tras alcanzar una máxima ventaja de 20 puntos
M. R.
Gijón
En el momento más complicado, después de una dura derrota en casa contra el Boet Mataró y con la baja de Sofía Ainsa, el Siroko Gijón Basketball revivió en el Nou Congost y derrotó al Manresa por 61-70. El equipo gijonés, con una rotación muy corta, recuperaba a Merissah Russell, después de su primer viaje para la ventana FIBA, y la canadiense fue clave con sus 29 puntos. El Siroko llegó a ganar de 20 puntos y supo gestionar la reacción de las locales.
