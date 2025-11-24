Merissah Russell vuelve a lo grande y el Siroko Gijón Basketball suma en Manresa su segundo triunfo (61-70)

En el momento más complicado, después de una dura derrota en casa contra el Boet Mataró y con la baja de Sofía Ainsa, el Siroko Gijón Basketball revivió en el Nou Congost y derrotó al Manresa por 61-70. El equipo gijonés, con una rotación muy corta, recuperaba a Merissah Russell, después de su primer viaje para la ventana FIBA, y la canadiense fue clave con sus 29 puntos. El Siroko llegó a ganar de 20 puntos y supo gestionar la reacción de las locales.