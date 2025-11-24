Tres oros para el Bádminton Vegadeo en el Campeonato de España sub-11

Gran éxito del Bádminton Vegadeo en el Campeonato de España sub-11, con tres títulos: Mateo Amor en individual, el propio Mateo y su compañero Joel Alonso en dobles masculino y Joel y Eva Lemos, de Ponteareas, en dobles mixto. Hay que reseñar que Joel Alonso también fue rival de Mateo en la final individual. Por su parte, Álvaro Leal, del Bádminton Oviedo, cerró su participación en Ankara con una medalla de plata en el Türkiye International Championships, cediendo solo en la final ante el italiano Alessandro Vittoriani por 16-21 y 18-21.