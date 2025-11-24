Victoria del Uni ante el Obradoiro (74-79) y derrota del Navia frente al Estudiantes de Lugo (67-61) en Tercera FEB de baloncesto

El Universidad de Oviedo logró su sexta victoria de la temporada en Tercera FEB en la pista del Obradoiro Ames (74-79), en un partido en el que destacaron Djigui Diarra (15 puntos y 12 rebotes) y Jorge Arias (14 puntos y 10 rebotes). Por su parte, el Navia La Magaya tuvo muchos problemas para anotar y cayó frente al Estudiantes de Lugo (67-61) pese a los 14 puntos y 13 rebotes de Njie.