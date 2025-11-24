Victoria del Uni ante el Obradoiro (74-79) y derrota del Navia frente al Estudiantes de Lugo (67-61) en Tercera FEB de baloncesto
Djigui Diarra y Jorge Arias destacaron dentro del juego coral del equipo universitario, situado en la zona alta con seis triunfos en ocho partidos
M. R.
Oviedo
El Universidad de Oviedo logró su sexta victoria de la temporada en Tercera FEB en la pista del Obradoiro Ames (74-79), en un partido en el que destacaron Djigui Diarra (15 puntos y 12 rebotes) y Jorge Arias (14 puntos y 10 rebotes). Por su parte, el Navia La Magaya tuvo muchos problemas para anotar y cayó frente al Estudiantes de Lugo (67-61) pese a los 14 puntos y 13 rebotes de Njie.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia