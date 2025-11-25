Alfredo Rodríguez liderará un nuevo proyecto de balonmano fuera de Asturias: estos son los detalles
El asturiano inicia una nueva etapa tras su paso por el MotiveMarket.com de La Calzada
N. L.
El entrenador asturiano Alfredo Rodríguez se ha convertido en el nuevo director deportivo del CB San José Obrero y asume el cargo de entrenador interino hasta final de temporada del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, de Liga Guerreras Iberdrola. La entidad ha vivido en apenas dos semanas las dimisiones de David Betancort, entrenador del equipo masculino de Primera Nacional, y de Jesús Rodríguez, técnico del femenino.
En sus 35 años de trayectoria, Rodríguez ha dirigido, entre otros, al que hoy es el Lobas Oviedo, y en las últimas campañas al MotiveMarket.com de La Calzada. Además, es el seleccionador nacional femenino de Italia. El CB San José Obrero le ha encomendado «liderar el proceso de cambio dentro de la estructura deportiva», con la misión de configurar un equipo técnico «de garantías» para los equipos de categoría naciona
