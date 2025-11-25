Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bullbox, Espumeru y Universidad ganan el Trofeo de Otoño

Tras la última jornada del Trofeo de Otoño de Cruceros del Club de Regatas de Gijón, los ganadores han sido el Bullbox, de Luis Noguera, en clase I; el Universidad-Grupo Isastur, de Roberto Álvarez, en la II, y el Espumeru, de Alberto Tablón, en la III.

Las salguerinas de Pillarno, premio "Serondaya"

Moriyón se apoya en la REDIA para dar una solución al traslado del albergue

El nuevo plan de Cabueñes, con cuatro subcontratas

David Uclés, el novelista más exitoso del año, en Avilés y con Rodrigo Cuevas como entrevistador: "Por cada libro me llevo un euro, pero el ejemplar produce 30, así que de 9 millones me quedo con 300.000 euros"

