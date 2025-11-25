¡España estará en el Palacio de los Deportes de Oviedo!: la selección absoluta masculina juega por primera en la historia en la capital del Principado

La selección española absoluta masculina de baloncesto jugará por primera vez en la historia en Oviedo. Será en el remodelado Palacio de los Deportes, el 2 de marzo del próximo año, frente a Ucrania en el que será el cuarto partido de la primera fase de clasificación del combinado nacional para el Mundial de Catar de 2027.

El juves, ante Dinamarca

La selección que dirige Chus Mateo jugará su primer partido de clasificación para el Mundial este próximo jueves frente a Dinamarca y el domingo ante Georgia. La llegada a Oviedo pertenece a la segunda ventana, que se disputará entre finales de febrero y principios marzo del próximo año, y que traerá el doble duelo ante Ucrania. Primero como visitante el viernes 27 de febrero y después como local en el regreso del equipo nacional al Principado de Asturias diez años después del último encuentro disputado en Gijón.

Así fue la derrota del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Hestia Menorca en un Palacio a rebosar / Mario Canteli

"Estamos convencidos de que el público nos va a bridar su apoyo"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, valoró a través de la web oficial de la entidad la llegada de España a Oviedo: "En esta nueva e ilusionante etapa que acabamos de estrenar en la selección masculina absoluta con Chus Mateo al frente, queremos que toda la afición de España pueda sentir muy de cerca a 'La Familia'. Es por eso que, desde la Federación Española de Baloncesto, estamos encantados de visitar Oviedo por primera vez. Una ciudad espectacular, con un equipo en Primera FEB (el Alimerka Oviedo Baloncesto) que cuenta cada vez con más apoyo social y que sabemos que se va a volcar el próximo mes de marzo con la selección. Estamos convencidos de que el público va a brindar su apoyo y va a llenar las gradas del magnífico Palacio de los Deportes".

"Una cita histórica" para el alcalde de Oviedo

El acalde de Oviedo, Alfredo Canteli, por su parte, reconocía que "para Oviedo es un auténtico orgullo recibir a la selección española y lo es aún más en un año tan especial, en el que nuestra ciudad ha sido reconocida como Ciudad Europea del Deporte. Estamos trabajando de forma coordinada para que el Palacio de los Deportes luzca como merece en una cita histórica y para que los aficionados al baloncesto disfruten de un gran partido. Oviedo siempre ha demostrado su pasión por el deporte y estoy seguro de que la ciudad responderá llenando las gradas y mostrando el calor que caracteriza a nuestra afición". Las entradas ya están a la venta para ese parido en Oviedo.

Jugadores con pasado en el Alimerka Oviedo

El equipo español no cuenta con ningún jugador asturiano, pero sí que ha incluído en su convocatoria para estras primeras ventanas a tres jugadores con pasado en el Alimerka Oviedo: Miquel Salvó, MVP en la final de la Copa Princesa que ganó el OCB en 2017; Francis Alonso y Álex Reyes. Además, el equipo de Oviedo cuenta en sus filas en estos momentos Con Daniil Shelist, jugador ucraniano que, de momento, no ha jugado con su selección nacional.

Un recinto que pisa fuerte en el baloncesto español

El Palacio de los Deportes de Oviedo se está convirtiendo en una referencia dentro del baloncesto español, siendo en una de las pistas que más gente lleva a los partidos de Primera FEB que juega el conjunto que dirige Javi Rodríguez. El remodelado recinto deportivo ha despertado aún más el interés de la ciudad por este deporte después de que el club disputara sus partidos durante dos décadas en el pequeño recinto de Pumarín.