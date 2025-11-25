Heriberto Fernández, "Caco", nuevo presidente del Confía Base: "El balonmano le dio días de gloria a Oviedo y tiene que volver a dárselos"

Heriberto Fernández (Coalla, Grado, 1971) es "Caco" para todo el mundo y fue el último capitán en Asobal en El Naranco y desde ahora, presidente del Confía Base Oviedo, al que quiere llevar a la élíte. Releva al histórico Pepe Rionda, que presidió el club desde su fundación.

¿Qué supone para el club que Pepe Rionda deje la presidencia?

Pepe Rionda es el núcleo esencial del club, fue el fundador principal, con otra gente, e hizo una labor impagable, aparte de altruista, que quien lo pagó fue su familia. Yo lo ayudé en lo que pude desde que dejé de jugar, hicimos un tándem creo que muy bueno, no todo fue un camino de rosas, también discutimos muchas veces, pero como nos queremos tanto y somos casi familia pues al final como en todas las familias, unos días discutes y otros no, pero el resultado está ahí.

¿Qué se lleva de Pepe Rionda y le gustaría mantener?

Muchas cosas, pero sobre todo la ilusión. Vivió el Base Oviedo como si fuera su familia, como él dice, como si fuese un hijo suyo. No se le puede pedir más. Aparte, todas las gestiones que ha hecho a lo largo de estos 32 años y que fue él el que las instauró y que tendrán que quedarse porque son buenas.

¿Cómo está el club?

El club está en el mejor momento de su historia, en División de Honor Plata, sin ninguna cuestión económica y deportiva, salvo que este año sabemos que vamos a sufrir porque nuestro presupuesto no da para más. Esta todo como a cualquiera le gustaría encontrarlo.

LNE / A.D.

Una buena situación, pero con el dinero justo para competir en División de Honor Plata, ¿no?

Tenemos que agradecer mucho al patrocinador principal, Confía, y al resto de patrocinadores que nos están apoyando porque sin ellos no podríamos existir. Aprovecho para seguir pidiendo a las instituciones que entiendan que un club en estas categorías necesita un apoyo proporcional a la categoría. Los gastos, los arbitrajes, los viajes, todo aumenta, y las ayudas se mantienen. Estamos agradecidos, pero necesitamos un poco más para tener al menos capacidad de mantenernos y después dar el último impulso.

Mantener la categoría es...

Fundamental. En el balonmano español hay 32 equipos entre Asobal y Plata y estamos entre los 32 mejores de España. Si pierdes la categoría es difícil recuperarla. Tenemos que hacerlo todo por salvarnos, aunque sea con el último gol en el último segundo.

La cantera es clave para el club.

Es así. El primer equipo puede existir porque tenemos cantera. Hay que seguir fomentando que tengamos más niños y más niñas. Es la base de la pirámide que queremos tener. El primer equipo está implicado con la cantera, siendo entrenadores, todos participan de la esencia del club, que es la base, como dice su nombre, pero con una proyección para que el equipo esté más pronto que tarde en Asobal.

¿El objetivo es la Asobal?

No lo escondemos, en Oviedo y en Asturias el balonmano ha tenido un arraigo históricamente importantísimo. Hay muchos jugadores y todavía hoy con los asturianos que hay por ahí haces un equipo potente. Yo, personalmente, tengo una ilusión terrible porque fui el último capitán de un equipo de Oviedo que jugó en la Asobal y lo tengo ahí como una de las cuestiones importantes. Me gustaría devolver todo lo que me dio el balonmano.

¿Cómo era para la ciudad tener un equipo en Asobal?

Te da prestigio y vida a la ciudad, se ve en ciudades como León, ahora en Torrelavega, Irún..., o el Balonmano Nava, que es la esencia de un pueblo. Oviedo, que tiene fútbol y tiene baloncesto, también tiene que tener balonmano porque históricamente lo ha tenido y dio muchos días de gloria a la ciudad. Tiene que volver a darlos.

¿Cuál es su principal objetivo ahora que es presidente?

Tenemos que posicionarnos socialmente en la ciudad, lo estamos, pero tenemos que ir de la mano de proyectos como el Oviedo Baloncesto, como el Real Oviedo, aunque seamos los hermanos pequeños, pero que la gente vea que el balonmano es una parte esencial del deporte ovetense. Abrir las puertas a gente de otros deportes.

¿Cómo compagina su labor de director del Colegio Escolapios-Loyola con presidir un club?

Son las dos patas de mi vida, la educación y el balonmano, además entiendo el deporte como educación. Es una situación natural, primero de jugador y profesor, ahora de presidente y director. Se lleva porque uno no lo hace solo, mi primera obligación es la laboral, el trabajo, el colegio, y lo otro es amateur, aunque también exige dedicación.

Profesor, director, jugador de Asobal y presidente. Elija.

No sé decir qué fue mejor o peor. Cada momento tuvo lo suyo, primero estás en la arena y luego es más gestión. Aunque, como meter un gol importante, pocas cosas. Todavía cuando vas a un partido te dices: "¡Cuánto me prestaría jugar aunque fuera diez minutinos!".

