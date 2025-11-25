Inara e Izan, el Campeonato de España queda en casa: así es la vida de dos hermanos que comparten su pasión por el kárate

Lo de Inara e Izan Álvarez con el kárate fue cosa de ellos, nadie en casa lo practicaba ni entendía demasiado, aunque eso ha ido cambiando a medida que estos dos jóvenes deportistas ovetenses han ido progresando hasta convertirse en los campeones de España de kata de sus respectivas categorías: Izan, en cadete, e Inara, en juvenil (a diferencia de otros deportes, en kárate, juvenil es una categoría de menos edad que en cadete). Izan es además en estos momentos el sexto del ranking mundial cadete.

Una parte en Oviedo y otra en Madrid

Estos dos hermanos realizan parte de sus entrenamientos en el Gimnasio Lino, en Oviedo, pero han querido ir un paso más allá y especializarse en una modalidad de kata, la Shito Ryu. Los mejores profesores para avanzar en ella, explica su madre, Mara Fernández, están en Madrid, en el gimnasio Kumo Sports. "Nos hablaron de él y comenzaron un poco antes de la pandemia", añade Mara.

Una parte del entrenamiento lo hacen a distancia, por videoconferencia, y otra presencialmente, por lo que les toca ir casi todas las semanas a la capital de España. Por si fuera poco, a Izan lo llaman habitualmente para entrenarse con la selección, por lo que prácticamente ha convertido el coche de sus padres en su cuarto de estudio. "En casa hay una habitación con un tatami y un ordenador", añade la madre de los deportistas.

Viajes constantes

Izan, de 14 años, cuenta que este mes le ha tocado irse todos los martes a entrenarse con la selección española: "Me toca ir estudiando en el coche, pero esto es lo que más me gusta". Ahora está preparando el Europeo de febrero, en el que cuenta con estar representando a España, y después espera que suceda lo mismo con el Mundial, que se celebrará en noviembre, en Marruecos. Como casi todo deportista, el sueño de Izan es estar algún día en los Juegos Olímpicos, pero sabe que falta algo muy importante para que eso sea posible: "Que vuelvan a incluirlos". Admira, entre los españoles, al medallista olímpico Damián Quintero, y entre los más cercanos, a Iván y Lino, sus maestros en los gimnasios de Madrid y Oviedo, respectivamente.

Hermanos orgullosos

Tener a otra campeona de España en casa es para Izan algo "muy chulo": "Nos vamos a ver el uno al otro, y yo paso más nervios cuando compite ella que cuando compito yo; es la mejor", añade. El kárate hace que sea mucho el tiempo que pasan juntos: "Vamos siempre juntos a Madrid, menos cuando tengo que ir al Centro de Alto Rendimiento. Cuando entrenamos con el club, sí, vamos los dos".

Inara, de 12 años, reconoce que tanto ajetreo es "un poco lío", pero asegura estar "contenta" y que de momento es capaz de compaginarlo bien con sus estudios. Sus objetivos pasan por "seguir como hasta ahora". En su categoría, juvenil, aún no hay competiciones internacionales, por lo que está deseando llegar a cadete y comenzar a ir a Europeos y Mundiales. También desea que "el kárate vuelva a los Juegos".

Unos padres que se entregan

Ella, a diferencia de su hermano, aún compatibiliza la modalidad de kata con la de kumite, aunque asegura que se le da "mejor la kata". También reconoce pasarlo algo mal cuando el que está en el tatami es su hermano: "Me pongo nerviosa por él, porque le salga lo que ha entrenado". Más aún con el esfuerzo que hacen, sobre todo cuando las clases son a distancia: "Es un poco complicado, estamos solos y vale sobre todo para corregir cosas técnicas porque no podemos tocarnos". Suele ser una hora la que están conectados con su maestro en Madrid. Y, si hace falta algo más, aseguran que su padre está dispuesto a ello: "Entrenamos con él, no hace kárate pero se ha puesto las pilas, ve vídeos". Todo lo que hacen lleva a una conclusión a Inara: "Nuestros padres también se lo trabajan mucho".