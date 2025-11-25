El San Martín, un milagro "difícil de entender": el secreto de la gran sorpresa de la Tercera Federación de Asturias

Doce jornadas son más de un tercio de la temporada en la Tercera Federación asturiana. A estas alturas, lo normal es que cada equipo esté ubicado en la zona que le corresponde por presupuestos y objetivos, un poco más arriba o un poco más abajo. Es así para casi todos, pero no para el San Martín, que es tercero, una posición que, en teoría, no le corresponde.

El equipo sigue sumando

Sin embargo, el equipo que entrena Jubel Sánchez desafía la lógica, sigue sumando y se ha metido en una pelea por la promoción de ascenso a la que no estaba invitado: "Es difícil de entender". La relación del San Martín y Jubel se alarga ya cuatro temporadas y en ese periodo no todo ha sido tan plácido: "En mi primer año, con el equipo en Preferente, nos salvamos de milagro después de sumar nueve puntos en la primera vuelta, éramos prácticamente equipo de Primera Regional; al año siguiente, con la inercia de la segunda vuelta, ascendimos a Tercera siendo segundos, con holgura; y el año pasado era muy difícil mantenernos y lo conseguimos con una primera vuelta muy buena, ya que en la segunda ganamos solo un partido".

Algo más de presupuesto

Jubel insiste en que la tercera posición que ocupan tiene poca explicación, pero sí que reconoce que el equipo es superior al del pasado curso: "Tenemos prácticamente el doble de presupuesto, es casi más difícil de entender la salvación del año pasado". Ese paso adelante presupuestario les ha permitido igualarse "con los de la permanencia", ya que, añade Jubel, "hay otros diez equipos mucho más potentes".

El vestuario, el punto fuerte

Otra de las cosas que tiene este San Martín es que se sabe bien la lección: "El capitán, David Vega, lleva siete años conmigo, desde que era juvenil, luego hay otros seis o siete jugadores que llevan en el equipo desde que llegué". Un grupo cuya unión es parte del secreto del éxito: "Este vestuario es una pasada, es el motor de todo".

Aitor Rubio, a la derecha, en el partido del San Martín ante el Lenense / LNE

Una de las dificultades que tiene el San Martín es el campo, de hierba natural y que en invierno se convierte en un barrizal. Por eso, esta temporada realizan parte de sus entrenamientos en Mieres. El terreno de juego condiciona el estilo: "Nuestro campo es especial, nos tenemos que adaptar al rival y al campo. Nos gustaría jugar más por abajo, pero a veces es imposible; somos un equipo que defiende mucho". Otra de sus fortalezas es el gol que tienen en la delantera: "Rubio y Ferrrari son jugadores que suelen marcar y David Baragaño también nos aporta mucho en ataque". Un buen cóctel al que se une un club que siempre le ha dado libertad absoluta para trabajar "sin presión": "En lo deportivo no se meten en nada, pero ni cuando vas bien ni cuando vas mal".