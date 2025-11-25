La selección asturiana, segunda en el medallero nacional con 19 metales
La selección asturiana firmó un gran papel en el Campeonato de España, celebrado en Guadalajara, cita que reunió a 320 competidores de todo el país en modalidades de Kung Fu, Tai Chi, Chi Kung, Tuishou y Qingda. El equipo del Principado cerró el torneo con ocho oros, tres platas y ocho bronces, lo que le permitió acabar en segunda posición del medallero nacional. El Club Nei aportó seis oros, dos platas y cinco bronces para Asturias, con podios en categorías como Qingda femenino, Para-Kung Fu (mano vacía y armas), formas por parejas y armas juvenil. El resto de metales llegaron en pruebas de Para-Kung Fu, Qingda masculino y formas dúo.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina