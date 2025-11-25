La selección asturiana, segunda en el medallero nacional con 19 metales

La selección asturiana firmó un gran papel en el Campeonato de España, celebrado en Guadalajara, cita que reunió a 320 competidores de todo el país en modalidades de Kung Fu, Tai Chi, Chi Kung, Tuishou y Qingda. El equipo del Principado cerró el torneo con ocho oros, tres platas y ocho bronces, lo que le permitió acabar en segunda posición del medallero nacional. El Club Nei aportó seis oros, dos platas y cinco bronces para Asturias, con podios en categorías como Qingda femenino, Para-Kung Fu (mano vacía y armas), formas por parejas y armas juvenil. El resto de metales llegaron en pruebas de Para-Kung Fu, Qingda masculino y formas dúo.