¿Cómo cree la inteligencia artificial que acabará la temporada el Avilés? Los blanquiazules serían el segundo mejor ascendido de su grupo

Salvados con una jornada de margen. Así es como ve la inteligencia artificial de BeSoccer, una de las páginas de referencia en cuanto a tratamiento de datos se refiere, el futuro del Avilés en su primera temporada en Primera Federación. Los de Dani Vidal serían el segundo mejor de los ascendidos en su grupo y, aunque quedarían lejos de los puestos de play-offs que ahora mismo ocupan, conseguirían su principal objetivo, la permanencia. La puntuación total sería de 48 puntos, a cuatro del Guadalajara, primero de los descendidos.

Según esta inteligencia artificial, el Avilés finalizaría la temporada decimoquinto, un puesto por encima de los descendidos. Estos datos vaticinan que los avilesinos cosecharán 48 puntos, 27 más de los que tienen actualmente en el casillero. Por detrás tendrían a conjuntos como el Guadalajara o el Talavera, que según la IA conseguirán más puntos en lo que queda de temporada, pero no les dará para adelantar a los de Dani Vidal. Eso sí, esta predicción cree que los blanquiazules serán el equipo que mayor caída viva en lo que queda de curso, bajando un total de once posiciones en la clasificación.

La clasificación generada por la inteligencia artificial de BeSoccer / BeSoccer

El ascenso

Según la inteligencia artificial de BeSoccer, el equipo que conseguirá el ascenso directo este año, con amplia diferencia con el segundo, será el Tenerife. Por detrás del conjunto charro quedarán el Celta Fortuna, próximo rival del Avilés, el Madrid Castila, el Racing de Ferrol y el Bilbao Athletic. Los equipos que más cerca acabarán de los asturianos son el Lugo, que según esta IA finalizará la temporada con los mismos puntos que los blanquiazules, y el Zamora, que cosechará uno más.