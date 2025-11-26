Cueto aprovecha y apresura: así es el balance del máximo goleador blanquiazul

La motivación de tres letras por la que pivota todo el entramado del fútbol lleva 18 años incitando a Javi Cueto. El gol le reclama desde la temporada 2007-2008, cuando dispuso de primera licencia federativa en el Arenal B prebenjamín, cuya cancha, la de cemento de El Tragamón, dista a 8 kilómetros de su localidad de influencia, Curbiello, en la parroquia maliaya de Peón.

Después de marcar cantidades desmedidas en categorías inferiores con Arenal, Roces y Real Oviedo, sus cifras, lógicamente rebajadas en los siete años que lleva entre los séniores, suscitan peculiar interpretación desde que es jugador del Real Avilés Industrial.

Por un lado, está su condición de suplente (hasta el momento) y, a la vez, máximo goleador blanquiazul, combinación harto complicado de encontrar en otro equipo. Además, la suplencia de Javi Cueto tiene muy poco de relativa y prácticamente todo de concluyente, al producirse en diez de los once partidos que estuvo disponible. Ahí podríamos aplicarle un verbo, aprovechar, que el atacante lleva a la máxima expresión. Por otra parte, esa escasa disposición de tiempo también le conduce a una estadística sugerente: en el universo histórico de industrialistas con más de diez dianas, Cueto es el segundo que invierte menos minutos entre gol y gol. Y ahí es cuando conjuga el verbo apresurar.

Con la anotación de Mérida, donde dispuso de veinte minutos, el balance del ariete blanquiazul se sitúa esta temporada en un espectacular promedio de un gol cada 42 minutos, mientras que, en el acumulado del año y medio que lleva en Avilés, se va a uno cada 109,81 minutos, marca que le encarama en la segunda posición del ránking histórico del equipo. El único que le supera es Joseba Irazusta, quien, en temporada y media, invertía 108,5 minutos por cada uno de sus 35 goles. Este dato se sustenta especialmente en aquel momento estelar que el tolosarra vivió en el invierno 1998-1999, justo en la transición del Muro de Zaro al Suárez Puerta. Después de marcar ante el Pájara Playas Jandía –ante los canarios, el equipo ponía fin a 8 temporadas y media en Llaranes– Irazusta sometía con dos triples consecutivos al Langreo, en el Ganzábal, y al San Sebastián de los Reyes, en el primer partido oficial de la remozada instalación, el 17 de enero de 1999.

A continuación, y con menos de 130 minutos por gol, aparecen Jorge Rodríguez, el cántabro que se especializó en dobletes (11) y tripletes (5) durante las dos campañas de 3ª División al mando de Pablo Lago, y un avilesino, Nacho García, que guarda cierta analogía con Cueto, pues sus 29 goles como blanquiazul los consiguió tras ser titular en solo 36 partidos, es decir, el 40% de los 87 que totalizó.

Además, al ritmo que mantiene y pese a estar todavía en su segunda temporada en el equipo, Javi Cueto encarrila la posibilidad de liderar otra clasificación acumulada, la de goleadores suplentes. En estos momentos, suma 8, por lo que queda a cuatro de la docena que anotaron tanto Nacho García como Joaquín Alonso, actual delegado de equipo.

Lo más interesante sería que los goles de Javi Cueto siguieran coincidiendo con resultados positivos. Al respecto, casualidad o no, llama la atención que, de los 21 que lleva como jugador del Real Avilés Industrial, 16 coincidieron con victorias, 4 con empates y solo uno fue estéril, precisamente el que firmó el pasado domingo a 300 metros de uno de los teatros romanos más importantes del mundo.