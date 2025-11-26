Gran victoria del Telecable Gijón: gana al líder Fraga (3-0)

El Telecable Gijón de hockey sobre patines se impuso por 3-0 al Esneca Fraga en un partido clave en la zona alta de la clasificación de la OK Liga femenina. El equipo oscense llegaba como líder de la categoría, puesto que conserva, aunque igualado con el propio Telecable Gijón.

Una de las jugadoras clave en este partido fue Nuria Almeida, que si bien no marcó ninguno de los tres goles sí que fue clave sobre todo en dos de ellos. También tuvo una noche muy acertada la portera Verónica Caretta.

El primer tanto es de Juditt Covian, mediado el primer tiempo, tras una gran jugada de Almeida; el segundo es de penalti, transformado por Marta Piquero a unos segundos de acabar el primer tiempo; y el tercero y Laia culminando una gran jugada colectiva.