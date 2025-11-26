Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran victoria del Telecable Gijón: gana al líder Fraga (3-0)

El talento de Nuria Almeida, clave en una victoria (3-0) que deja a las asturianas colideres

Mariona Colomer, del Telecable, en primer término se va de Adriana Soto, ayer en Gijón. | / JUAN PLAZA

Gijón

El Telecable Gijón de hockey sobre patines se impuso por 3-0 al Esneca Fraga en un partido clave en la zona alta de la clasificación de la OK Liga femenina. El equipo oscense llegaba como líder de la categoría, puesto que conserva, aunque igualado con el propio Telecable Gijón.

Una de las jugadoras clave en este partido fue Nuria Almeida, que si bien no marcó ninguno de los tres goles sí que fue clave sobre todo en dos de ellos. También tuvo una noche muy acertada la portera Verónica Caretta.

El primer tanto es de Juditt Covian, mediado el primer tiempo, tras una gran jugada de Almeida; el segundo es de penalti, transformado por Marta Piquero a unos segundos de acabar el primer tiempo; y el tercero y Laia culminando una gran jugada colectiva.

Dura derrota del eNe Oposiciones Mieres ante el Cerdanyola

El eNe Oposiciones Mieres perdió por 12-1 en su visita a la cancha del Cerdanyola. El equipo asturiano sigue sin puntuar en lo que va de temporada en la OK Liga Femenina y ayer se llevó una dura derrota de su visita a un Cerdanyola que ocupa la octava posición de la clasificación.

El gol del conjunto asturiano fue obra de Lúa Alcaraz. Por parte del conjunto catalán, marcaron Irene Torres, Gemma Solé (5), Noa González (3) y Dana Antón (3). El próximo compromiso del equipo de Mieres tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 20:00 horas, en casa ante el Lleidanet Alpicat, el otro equipo que está aun sin puntuar.

