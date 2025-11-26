Gran victoria del Telecable Gijón: gana al líder Fraga (3-0)
El talento de Nuria Almeida, clave en una victoria (3-0) que deja a las asturianas colideres
M. R.
El Telecable Gijón de hockey sobre patines se impuso por 3-0 al Esneca Fraga en un partido clave en la zona alta de la clasificación de la OK Liga femenina. El equipo oscense llegaba como líder de la categoría, puesto que conserva, aunque igualado con el propio Telecable Gijón.
Una de las jugadoras clave en este partido fue Nuria Almeida, que si bien no marcó ninguno de los tres goles sí que fue clave sobre todo en dos de ellos. También tuvo una noche muy acertada la portera Verónica Caretta.
El primer tanto es de Juditt Covian, mediado el primer tiempo, tras una gran jugada de Almeida; el segundo es de penalti, transformado por Marta Piquero a unos segundos de acabar el primer tiempo; y el tercero y Laia culminando una gran jugada colectiva.
Dura derrota del eNe Oposiciones Mieres ante el Cerdanyola
El eNe Oposiciones Mieres perdió por 12-1 en su visita a la cancha del Cerdanyola. El equipo asturiano sigue sin puntuar en lo que va de temporada en la OK Liga Femenina y ayer se llevó una dura derrota de su visita a un Cerdanyola que ocupa la octava posición de la clasificación.
El gol del conjunto asturiano fue obra de Lúa Alcaraz. Por parte del conjunto catalán, marcaron Irene Torres, Gemma Solé (5), Noa González (3) y Dana Antón (3). El próximo compromiso del equipo de Mieres tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 20:00 horas, en casa ante el Lleidanet Alpicat, el otro equipo que está aun sin puntuar.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas