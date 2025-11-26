Pablo Longarela ya se entrena con el Alimerka Oviedo Baloncesto y deja atrás su lesión

El Alimerka Oviedo pudo contar en el entrenamiento de este miércoles con Pablo Longarela, ya recuperado de su grave lesión de rodilla, por lo que se espera que pueda debutar con el OCB el sábado 6 de diciembre (19.00) ante el Alega Cantabria.

Longarela, el primer fichaje que realizó el OCB de cara a esta temporada, venía de pasarse una temporada en blanco en Menorca y vio como la recuperación se le complicaba, por lo que ha tardado algo más de lo esperado en recuperarse. Ahora, el madrileño, en perfectas condiciones, ya completa los entrenamientos con el equipo y está listo para saltar la cancha.