De tocar el cielo con Brasil a luchar por el ascenso con el Rodiles: la historia de Jane Marques, "enamorada" de Villaviciosa

Creció junto a un balón en su Ceará natal y llegó a cumplir el sueño de cualquier futbolista: ser internacional con Brasil. Con la canarinha, Jane Marques alcanzó la gloria ganando la Copa América en 2017 y, por los caminos inescrutables del fútbol, años más tarde acabaría jugando en el Rodiles FS. Villaviciosa se convirtió en su casa, pero el sueño de intentar disputar el Mundial le obligó a tomar la difícil decisión de abandonar el Principado. Ahora, tras dos años lejos de Asturias, la brasileña ha cumplido su promesa de regresar al Rodiles con un objetivo entre ceja y ceja: conseguir el ascenso a la máxima categoría.

La historia de Marques es curiosa. Tras toda una vida en Brasil, la jugadora decidió emprender una nueva aventura en España. “Quería probar por primera vez fuera de mi país”, reconoce. A través de un representante, a la brasileña le llegó la oportunidad de jugar en el Burela FS, conjunto gallego que milita en la Primera Iberdrola, la máxima categoría, y no dudó. “Era una buena oferta, la plantilla era buena y había muchas brasileñas, por lo que para mí iba a ser más fácil”, explica.

En el conjunto gallego estuvo dos temporadas en las que hizo historia: conquistó la Supercopa de España, la Copa de la Reina, la Liga e incluso su club ganó el galardón al mejor equipo del mundo. Un periplo inolvidable para la futbolista, que también vivió la peor cara del deporte con una lesión complicada en el tendón de aquiles. “Volví a jugar antes de tiempo y tenía muchas molestias”, confiesa. En 2022, Jane acabaría en el Rodiles y, por primera vez en España, iba a jugar en Segunda. “En Primera no estaba pensando en mí como jugadora y como persona, quería recuperar la cabeza y recuperarme bien. Estaba segura de que me iba a un buen equipo”, prosigue.

En el equipo de Villaviciosa estuvo una temporada y media en las que el equipo disputó el play off y ella se encontró “muy a gusto”, pero por su cabeza sobrevolaba constantemente el sueño de disputar el primer Mundial de fútbol sala femenino reconocido por la FIFA, que se juega este mes de noviembre en Filipinas. “Al bajar a Segunda es más complicado ir con la selección, pero al ser el primero y por mi edad (35 años), para mí era mi prioridad”, subraya. Por ello, Marques se fue al Melilla, de Primera, para apurar sus opciones y realizó una promesa a los dirigentes del Rodiles. “Les dije que me iba a intentarlo, pero que si no lo conseguía iba a volver porque aquí estaba muy contenta”.

Con el Melilla cuajó una gran campaña y consiguió ganar la Copa de la Reina, pero finalmente no recibió la llamada de Brasil. “La entrenadora venía trabajando con otras jugadoras durante la última etapa, ellas sabían cómo jugaba la selección y había mucha competencia en mi posición. Era complicado apostar por mí”, explica Jane, que se siente orgullosa de su camino. “Al menos lo intenté”. Y, tras finalizar la temporada, este verano cumplió su deseo de regresar a casa.

“Tenía claro que después quería volver porque me siento como en casa y ahora aquí estoy para luchar por el ascenso a Primera. El equipo lo merece mucho, el presi, el míster, la gente de la villa… se lo merecen demasiado”, comenta. Sobre los motivos, Jane asegura que “Villaviciosa fue el sitio en el que más a gusto estuve desde que llegué a España” y se siente muy integrada en la villa. “Me respetan muchísimo, esta gente está conmigo pase lo que pase”. Actualmente, además de jugar en el Rodiles, es la entrenadora del filial y también trabaja en Sodeavi, una empresa especializada en el cultivo de frutos rojos.

En su vida diaria es feliz y sobre el pabellón Manuel Busto, aún más. Después de tres play-offs consecutivos, el Rodiles quiere que este año sea el bueno. Su temporada roza la excelencia: son líderes y de los ocho partidos disputados han conseguido ganar siete, con un único empate ante el Vilalba rival directo en la pelea del ascenso. “Nuestro grupo es uno de los más complicados de la categoría, pero la idea es pelear y tratar de ascender”, destaca Jane, que está siendo una pieza fundamental con ocho goles, a uno por encuentro. La brasileña busca el broche de oro a su carrera cerrando el círculo, esta vez con el Rodiles en Primera.