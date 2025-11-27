500 deportistas estarán en el Open Ciudad de Oviedo
El XI Open Internacional IOSTIK Ciudad de Oviedo de kárate, que se disputará este sábado en las instalaciones del Corredoria Arena, reunirá a más de 500 deportistas representando a algo más de 35 clubes diferentes. A nivel internacional, habrá participantes de Andorra, Portugal, Irlanda o Kuwait. Sobre estas líneas, un momento de la presentación.
