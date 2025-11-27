El Alimerka Oviedo Baloncesto, a llenar el Palacio de los Deportes en Navidad
El club asturiano, que ha llegado a los 3.241 abonados y es el cuarto con más asistencia de Primera FEB, quiere aprovechar las próximas fiestas para seguir creciendo
Fernando García, director general del Alimerka Oviedo Baloncesto, reconoce la satisfacción del club por la cifra de espectadores que está logrando en su llegada al Palacio de los Deportes–llevan 3.241 abonados y son, con una media de 4.724 espectadores por partido, el cuarto equipo con más aficionados de Primea FEB–, pero añade que quieren más. "Esto no va a hacer que nos conformemos ni que nos acomodemos, el reto es hacer más abonados hasta final de temporada y fidelizar a los que ya tenemos", explicó el responsable del club azul.
Promoción en Navidad
Uno de los puntos fuertes que tienen para conseguirlo está en la campaña de Navidad, puesto que coincide que disputan el 28 de diciembre y el 4 de enero, en plenas fiestas, dos partidos en el Palacio. Para ellos, el club ha lanzado un pack por el cual se pueden conseguir las localidades para los dos encuentros ante Ourense y Fibwi Mallorca, por 30 euros para los adultos y 15 para menores de 18 años. Otra cita importante es el próximo sábado 6 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, cuando visita el Palacio el Alega Cantabria.
Un crecimiento del 251%
Para hacer entender la dimensión del crecimiento del Alimerka Oviedo, Fernando García hizo referencia a las cifras de Pumarín: el incremento es del 251 % respecto a los 921 abonados de la temporada anterior. "Son más de 2.300 nuevos aficionados" los que ha conseguido hacer el OCB en su traslado de Pumarín al Palacio.
