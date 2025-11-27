Asturias, sin suerte en el Campeonato de España de Tenerife

Tras dos días de larga espera, el Campeonato de España de Surf por fin pudo comenzar ayer, aunque con malas noticias en clave asturiana. Los tres surfistas asturianos quedaron eliminados en las aguas de Tenerife, en una jornada que, al igual que los días anteriores, estuvo muy condicionada por las pequeñas olas en la playa de Las Américas, lo que dificultó la labor de todos los competidores. El gijonés Fonso Suárez, clasificado recientemente al Mundial junior, cayó en octavos de final, mientras que la gijonesa Martina Escobar y la tapiega Kenia López, todos de SkoolSurf, dijeron adiós al Nacional en cuartos, al quedar ambas terceras de su manga -pasaban las dos primeras.