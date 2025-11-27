Asturias, sin suerte en el Campeonato de España de Tenerife
Fonso Suárez, Martina Escobar y Kenia López se quedan fuera de las medallas
Tras dos días de larga espera, el Campeonato de España de Surf por fin pudo comenzar ayer, aunque con malas noticias en clave asturiana. Los tres surfistas asturianos quedaron eliminados en las aguas de Tenerife, en una jornada que, al igual que los días anteriores, estuvo muy condicionada por las pequeñas olas en la playa de Las Américas, lo que dificultó la labor de todos los competidores. El gijonés Fonso Suárez, clasificado recientemente al Mundial junior, cayó en octavos de final, mientras que la gijonesa Martina Escobar y la tapiega Kenia López, todos de SkoolSurf, dijeron adiós al Nacional en cuartos, al quedar ambas terceras de su manga -pasaban las dos primeras.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas