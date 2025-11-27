Borja Gutiérrez, la excepción asturiana entre los mejores karatekas del mundo

A escasos metros de las pirámides de Giza, el mundial de kárate de kumite levantó ayer el telón. En El Cairo se dan cita durante estos días las mejores potencias del panorama internacional y, entre ellas, habrá sello asturiano. Todas las miradas están puestas en Borja Gutiérrez, el único representante español, que debuta hoy en la competición. "Estoy muy ilusionado, es una gran oportunidad y vengo relajado porque el trabajo ya está hecho. Solo falta reflejarlo en el tatami", señala.

Borja Gutiérrez llegó el pasado lunes a Egipto y debuta en un mundial absoluto, en la categoría de +84 kilos, pero ya cuenta con experiencia en importantes citas internacionales. Fue tercero en el Mundial sub-21 del año pasado, subcampeón en el Nacional absoluto y séptimo en el Europeo, donde consiguió el pase a su primer mundial senior de kumite, modalidad del kárate basada en los combates. "Todo el mundo tiene muchas expectativas puestas en mí, hay más presión, pero llego con mucha motivación porque disfruto de este deporte".

Ayer comenzaron a competir las categorías de menos peso y hoy debuta el moscón en su categoría, en la que hay 32 participantes divididos en ocho grupos. Desgraciadamente para sus intereses, Borja Gutiérrez se enmarca en lo que él mismo califica como "el grupo de la muerte". El único español se enfrentará al brasileño Felipin Salgado (que perdió el bronce en el Mundial de 2023 en Budapest), al azerbaiyano Asoman Gurbanli (bronce mundialista en 2023) y al actual número uno del ranking mundial, el egipcio Taha Tarek.

"La clave pasa por no tener miedo y atreverse a fallar"

Pese a ello, el asturiano no se amedrenta y luchará por acabar entre los dos primeros para pasar a los octavos de final. "Es un grupo difícil, con gente mayor y más experimentada que yo, pero lo veo positivo porque no he peleado nunca contra ellos y no saben cómo soy. Es más sencillo que les pueda sorprender", admite. Los combates duran tres minutos y ganará el que más puntos consiga. Para Gutiérrez, la clave pasa por "atreverse y no tener miedo a fallar contra ellos", ya que se enfrenta a personas que "están acostumbrados a que los respeten de más sobre el tatami".

El moscón sabe que no será fácil, pero se ve con posibilidades. "Nada es imposible. Yo solo quiero demostrar todo el trabajo que llevo haciendo durante todos estos meses y dejar a España en lo más alto que pueda", confiesa. De conseguirlo, Borja Gutiérrez obtendría el premio a días y días de mucho trabajo en el gimnasio Lino, en Oviedo. Entrena seis días a la semana y compagina el kárate con sus estudios, ya que está en el último año de psicología en la Universidad de Oviedo. Ahora hace un paréntesis antes de los exámenes de diciembre para luchar por una medalla entre los mejores karatekas del mundo.