Carmen López, del surf a la vela: estará en el primer Mundial para invidentes

Es fácil convencer a Carmen López (Oviedo, 28 años) si lo que se le propone supone un reto y le ofrece vivir una nueva aventura. La campeona de España de surf adaptado se pasa en los próximos días a la vela y disputará a partir del domingo en Omán el primer Mundial de vela inclusiva en el que va a incluir la categoría de invidentes.

La llamada de Dani Anglada

La llamada para proponerle este reto se la hizo el catalán Dani Anglada, que apenas tuvo que insistir: "La semana pasada Dani se puso en contacto conmigo para hacer el primer y único equipo de España de vela adaptada con invidentes", explica Carmen. La ovetense reconoce que le va la marcha y que por eso tuvo pocas dudas cuando se lo propuso: "Yo me lo pienso poco, me pareció una oportunidad irrepetible, me van los retos, tenía referencias de él por verlo en redes, le hablaron de mí, vio que era el perfil, me lo propuso y acepté; es una gran oportunidad", insiste.

J.A.

Tres días de entrenamiento y a Omán

La ovetense lleva desde ayer en Barcelona, donde se va a entrenar unos pocos días antes de irse con el resto de equipo a Omán. Una toma de contacto con un deporte que probó "una vez en la vida". La embarcación en la que va a estar Carmen López estará formada por dos personas invidentes, ella y Dani Anglada, y otras dos que no lo son. La escasa experiencia que tiene este deporte hace que estos días previos en Barcelona sean muy importantes: "Espero que me sirvan, cuando empecemos a entrenar distribuiremos tareas". Serán el equipo que represente a España en esta categoría.

La lucha de Dani

Su compañero en este Mundial, Dani Anglada, es alguien al que Carmen viene siguiendo porque "está peleando para que la vela y el surf sean deportes paralímpicos": "Queremos cosas parecidas y nos encanta el mar", añade la ovetense. Eso hace que le importe poco su falta de experiencia en la vela y se haya decidido tan rápido a dar este paso: "Aprendo rápido y me gusta estar apoyando a otro deportista, él lleva toda la vida en la vela y espero poder ayudarlo en esto".

Amor Domínguez

Los objetivos, sobre la marcha

En cuanto a los objetivos, es ambiciosa y espera poder volver con una medalla, aunque reconoce que no está muy al tanto de cuáles van a ser sus rivales: "Soy muy competitiva, no me he fijado el oro como objetivo porque no sé cómo están los otros competidores, aunque creo que estamos todos muy parecidos, somos nueve equipos los que participamos". Las embarcaciones son de nueve metro de eslora y de dos velas.