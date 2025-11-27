Todos los detalles de las Vacaciones Deportivas de Navidad de Gijón: estos son los plazos de inscripción y las novedades de esta edición

El concejal de Deportes de Gijón, Jorge Pañeda, presentó esta mañana la nueva edición de las Vacaciones Deportivas de Navidad, que este año se celebran bajo el lema “Una Navidad disfrutando del deporte”. El programa ofrece 950 plazas destinadas al público infantil y a sus familias durante el periodo no lectivo y se desarrollará del 22 de diciembre al 3 de enero.

“El principal objetivo es fomentar hábitos saludables a través de propuestas de actividad física lúdicas y recreativas, a la vez que contribuye a la conciliación familiar durante las vacaciones”, argumentó Pañeda, quien también desgranó los detalles del programa. “Incluimos 15 actividades muy variadas y para todos los gustos, con un marcado componente lúdico, que busca romper con el deporte convencional para que los niños se relajen y disfruten de actividades con sus familias”.

En el programa se mantienen los grandes eventos populares que tradicionalmente se celebran en estas fechas, como la carrera de Nochebuena, la travesía a nado de Navidad, la San Silvestre o la Copa Freestyle de motos en Gijón, así como otro tipo de actividades en familia como la jornada acuática recreativa (que convertirá la piscina de El Llano en un parque acuático el 3 de enero), los patos aventureros (una carrera no competitiva por el entorno del parque Isabel la Católica), el acuacuento o el fitness acuático.

Novedades

Como novedades, en esta edición se incluyen actividades como la equitación en caballos, el bádminton, la iniciación al tai chi o a una modalidad cada vez más en auge como el pickleball, esta última en familia. Y, tras las buenas experiencias pasadas, se mantienen actividades como la equitación con ponis, el billar, el parkour, el ajedrez y el yoga infantil. Lo que también se mantiene dentro del programa es el campus multideportivo, que “tiene como objetivo favorecer la conciliación familiar y laboral”. Este año se llevará a cabo los días 22 y 23 de diciembre en horario de nueve de la mañana a dos y media de la tarde.

Actividades para todos los públicos

Pañeda aprovechó su intervención para destacar el éxito de participación de años anteriores (superando el 85%) y refrendó su apuesta por la integración. “Seguimos apostando por una oferta inclusiva y hay plazas reservadas para personas con discapacidad en las que a las personas inscritas se les pondrá un monitor de apoyo”, explicó. Algunas de esas actividades serán la equitación, el ajedrez, el yoga o el campus multideportivo.

¿Cómo inscribirse?

El plazo de las inscripciones se abrirá el próximo martes 2 de diciembre y para matricularse en los diferentes cursos y actividades es imprescindible la tarjeta ciudadana. Para formalizar el registro se puede realizar a través de actividades.gijon.es , a través de la app Gijón, en los cajeros ciudadanos o, de forma presencial, en las oficinas de atención a la ciudadanía.

Pequeferia de Navidad

Jorge Pañeda también presentó la cuarta edición de la Pequeferia de Navidad, donde los niños y niñas de entre cinco y catorce años disfrutarán de una variedad de actividades en el recinto ferial (juegos tradicionales, deportes recreativos, talleres de reciclaje, etc). Estas actividades se realizarán en dos turnos. El primero será el 22 y 23 de diciembre y, el segundo, del 29 al 31. El horario será de nueve a dos del mediodía y se espera una gran acogida. “Estamos seguros de que alcanzaremos el 100% de participación”, concluyó Pañeda.