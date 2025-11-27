Habla una de las posibles novedades en el once del Avilés ante el Celta Fortuna: "Nos tenemos que centrar en nuestro camino"
"Es un partido atractivo, de dos equipos de arriba que nos vamos a exigir mucho", destaca el extremo sobre el encuentro ante el filial vigués
"Es un partido atractivo, de dos equipos de arriba que nos vamos a exigir mucho", destacó Quicala, extremo del Avilés, antes de medirse este domingo a las 18.15 horas al Celta Fortuna, actual segundo clasificado de Primera Federación. El africano, que podría hacerse con un hueco en el once titular por el partido de sanción a Isi Ros, espera que el cuadro blanquiazul pueda seguir con su buen momento como local en un encuentro que calificó como "top".
"Nos tenemos que enfocar en nuestro camino, habrá momentos buenos y no tan buenos, pero tenemos que seguir juntos, intentando ganar los partidos desde el minuto uno", afirmó Quicala, que puso en valor la importancia de volver a jugar en el Suárez Puerta, donde aseguró sentirse "muy cómodo". "Quiero animar a la gente a que venga al partido. Los últimos encuentros han sido muy buenos en cuanto al apoyo de la afición, yo en el campo siento esa buena vibra", señaló.
Quicala también hizo autocrítica y apuntó que el Avilés "está yendo a más, aunque nos queda mucho para mejorar como equipo". "Queremos seguir creciendo, enfocándonos en el trabajo del día a día", añadió. Sobre el próximo compromiso liguero, el extremo cree que una de las claves será "estar más juntos y unidos que nunca". "Podemos ganarle a cualquiera, pero tenemos que estar enfocados al 100%", analizó el africano, que subrayó que tiene "muchas ganas de este tramo final de primera vuelta".
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa