Habla una de las posibles novedades en el once del Avilés ante el Celta Fortuna: "Nos tenemos que centrar en nuestro camino"

"Es un partido atractivo, de dos equipos de arriba que nos vamos a exigir mucho", destacó Quicala, extremo del Avilés, antes de medirse este domingo a las 18.15 horas al Celta Fortuna, actual segundo clasificado de Primera Federación. El africano, que podría hacerse con un hueco en el once titular por el partido de sanción a Isi Ros, espera que el cuadro blanquiazul pueda seguir con su buen momento como local en un encuentro que calificó como "top".

"Nos tenemos que enfocar en nuestro camino, habrá momentos buenos y no tan buenos, pero tenemos que seguir juntos, intentando ganar los partidos desde el minuto uno", afirmó Quicala, que puso en valor la importancia de volver a jugar en el Suárez Puerta, donde aseguró sentirse "muy cómodo". "Quiero animar a la gente a que venga al partido. Los últimos encuentros han sido muy buenos en cuanto al apoyo de la afición, yo en el campo siento esa buena vibra", señaló.

Quicala también hizo autocrítica y apuntó que el Avilés "está yendo a más, aunque nos queda mucho para mejorar como equipo". "Queremos seguir creciendo, enfocándonos en el trabajo del día a día", añadió. Sobre el próximo compromiso liguero, el extremo cree que una de las claves será "estar más juntos y unidos que nunca". "Podemos ganarle a cualquiera, pero tenemos que estar enfocados al 100%", analizó el africano, que subrayó que tiene "muchas ganas de este tramo final de primera vuelta".