El líder puede con todo: el Lobas Oviedo Balonmano no traslada a la cancha los golpes que se está llevando fuera

El Lobas Oviedo ha ganado seis partidos y solo ha perdido uno en lo que va de temporada en División de Honor Oro. Son las líderes y están en disposición de pelear por el ascenso a la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola. Un rendimiento deportivo muy elevado en una temporada en la que el club ha tenido que lidiar con un montón de asuntos desagradables.

En junior, la peor noticia posible

Antes de empezar la pretemporada, el 19 de junio, falleció Javier Elósegui, presidente, fundador y alma de un club que echó a andar en 1986 y que cuenta con el equipo femenino que más arriba compite de Asturias. Unos meses después, una de las piezas importantes del equipo, la portera Begoña Otero, tuvo una grave lesión de rodilla que la dejó fuera de combate. El remate, hace unas semanas, fue la indisposición de su entrenador, Manolo Díaz, el capitán del barco las nueve últimas temporadas y al que ahora le toca reposar. Juan Carlos Sirgo, su ayudante desde 2020, tuvo que coger el testigo.

La nueva presidenta asume la responsabilidad

La nueva presidenta del club, Paulina Guerrero, reconoce que para ella es "una gran responsabilidad dar continuidad al legado de Javier Elósegui". "No estamos hablando solo de balonmano, realizamos una labor de educación, promoción de la igualdad, combatimos el sedentarismo y fomentamos el uso saludable del ocio", explica. En cuanto a los problemas con los que han tenido que lidiar, lo toma con naturalidad: "Hay que afrontar las adversidades y ver el aprendizaje que podemos sacar de cada dificultad".

Sirgo, con las directrices de Manolo

Para Juan Carlos Sirgo suplir a Manolo Díaz está siendo "complicado": "Es una situación que no quiere nadie, pero hubo que ponerse a ello, siempre siguiendo sus directrices". Sirgo señala que "el equipo está respondiendo tanto en los partidos como en los entrenamientos, no puedo tener queja ninguna de ellas".

Juan Carlos Sirgo ha encontrado la colaboración de las capitanas del equipo, Celia Rojo y Carmen García-Calvo. "Mucha suerte no hemos tenido en lo extradeportivo", explica Rojo, que está en su undécima temporada en el club. Para poder hacerlo han tenido que "arrimar todas el hombro, unidas, cuando vienen estas situaciones es cuando más te unes". Tanto a Carmen como a ella les está tocando "poner calma y serenidad". En cuanto a Manolo, Celia lo tiene claro: "Nos costó asumirlo, pero ahora solo queremos que esté tranquilo". Su legado está a salvo.