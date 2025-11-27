La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, ante la llegada de la selección a Asturias: "Espero que esta sea la primera de muchas visitas a Oviedo"

Elisa Aguilar (Madrid, 1976), presidenta de la Federación Española de Baloncesto, asistirá hoy (18.30 horas) al debut de Chus Mateo en Dinamarca como nuevo seleccionador nacional. Será en el primer partido de la primera ventana de partidos de clasificación para el Mundial de 2007 en Catar. El segundo será el domingo ante Georgia en San Cristóbal de la Laguna. El 2 de marzo, en la segunda ventana, España jugará con Ucrania el primer partido oficial de la selección masculina en Oviedo.

¿Cómo ha sido el proceso hasta traer a la selección a Oviedo?

Muy fácil por la predisposición que había. Hicimos una visita a Asturias, estuvimos con el presidente de la Federación (Alberto Cuervo), visitamos el Ayuntamiento de Oviedo, estuvimos con el Alcalde (Alfredo Canteli) y se mostró muy ilusionado por traer a la selección por primera vez a la ciudad. Espero que sea la primera de muchas y que el debut sea con una victoria.

La reforma del Palacio ha hecho explotar al baloncesto en Oviedo.

Es una gran noticia, hay un equipo de Primera FEB, el Alimerka Oviedo, que es un histórico de la liga. Por lo que me cuentan, el Palacio ha quedado impresionante y eso es una gran noticia para el baloncesto ovetense, asturiano y español.

Visita de Elisa Aguilar / FBPA

Los primeros partidos del Alimerka Oviedo esta temporada en el Palacio han tenido una gran acogida de público. ¿Ha influido?

El acuerdo es previo a esa gran respuesta, pero es maravilloso. Pasar de Pumarín a un recinto de 5.000 espectadores es un reto importante y el hecho de que la masa social esté respondiendo así y respaldando al OCB es una garantía más de que la ciudad va a responder. Oviedo es una ciudad de baloncesto, cuando se pusieron ayer (el martes) a la venta las entradas se vendieron mil en muy poco tiempo.

El nivel de la Primera FEB ha crecido mucho. ¿Están satisfechos?

El cambio importante se produjo cuando se estabilizaron los ascensos a la ACB, eso dio vida a la Primera FEB. Los clubes hacen un esfuerzo titánico, el proyecto de Oviedo es el más veterano de la Liga, cuando han ido bien han competido y cuando han estado más cerca de los puestos peligrosos han sabido salir. El Palacio les ayudará, sobre todo estando acompañados por tantos aficionados. Es un proyecto importante en una liga que está por encima de muchas de las primeras ligas europeas.

Otra embajadora importante del baloncesto ovetense es Iyana Martín. ¿Qué nos dice de ella?

Es una jugadora top y muy joven, es para que en Oviedo estén muy orgullosos. Lleva por bandera su ciudad, tenemos la suerte de tenerla en la Liga Endesa, en Salamanca, y en la dinámica de la selección absoluta, pero los americanos ya se han fijado en ella, es una embajadora estupenda de Oviedo.

La próxima entonces, la selección femenina.

Lo apunto y lo hablo con el Alcalde. En la selección femenina se ha producido un relevo e Iyana es de las jugadoras más conocidos de esta nueva generación. Así que, ¿por qué no? Lo voy a comentar con el Alcalde, pero primero el masculino.

El partido de Oviedo será contra Ucrania, un país en guerra.

Las circunstancias allí son especiales, esperemos que se pare cuanto antes esa situación. Será un buen momento para mostrar nuestro apoyo y respeto a un país que lo está pasando mal. Trataremos de ganarles, pero se llevarán nuestro aplauso.

¿Qué tal está yendo este inicio de proyecto con Chus Mateo al frente de la selección?

Empezamos un nuevo ciclo con Chus y lo hacemos con una ilusión tremenda. Tenemos jugadores en la NBA (Hugo, Santi Aldama), ahora también en la NCAA, como Álvaro Cárdenas, gente que quizás todavía no suene tanto pero que en poco tiempo serán importantísimos. Estoy convencida de que nos vamos a clasificar para el Mundial gracias también a ciudades como Oviedo, que se van a volcar con el equipo.

