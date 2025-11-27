La sensación del verano y uno de los héroes del ascenso del Avilés, ante su gran oportunidad de asentarse en el once titular

Dani Vidal siempre insiste en que su equipo no tiene titulares ni suplentes, pero lo cierto es que, poco a poco, parece que el catalán está empezando a confeccionar su once de gala. Hay posiciones donde todavía quedan ciertas dudas, pero gran parte de la alineación blanquiazul se puede recitar, a estas alturas de campeonato, ya de carrerilla. Por ello, cuando se abre una oportunidad para colarse entre los titulares, los jugadores blanquiazules deben de aprovecharla. Ante esa tesitura se encuentran esta semana Gete y Quicala. La ausencia de Isi Ros, que tendrá que cumplir ciclo de tarjetas, y la posible baja de Adri Gómez, con molestias tras el encuentro ante el Mérida, abre dos huecos para que estos dos para los que el centrocampista cántabro y el extremo africano están llamados a pelear.

Parece que el doble pivote Adri Gómez–Kevin Bautista, más allá de algún cambio de posición del sevillano, es la fórmula que más le gusta a Dani Vidal para conformar su sala de máquinas. Con esa unión puede juntar a un perfil más defensivo, como es el valenciano, con un jugador con mayor talento ofensivo, como es el andaluz. Gete, por su lado, ha pasado a ser un recurso desde el banquillo para aquellos partidos en los que el catalán prefiere marcar un tono más físico o defensivo, pero el cántabro está ahora ante el momento de robarle el puesto a Gómez. Además de conocer a la perfección a Kevin Bautista, con el que consiguió el ascenso a Primera Federación, el pivote no solo tiene una gran presencia física, lo que le hace ganar muchos duelos, sino que también hace gala de un excelente golpeo de balón. No por nada es el encargado de lanzar las faltas lejanas y los saques de esquina. Además, fue el autor del primer tanto de la historia del club en su nueva categoría. Ahora, puede demostrar su valía para destronar a un Adri Gómez que está jugando todo, ya sea en el doble pivote como en el centro de la zaga.

Gete / Mario Canteli

La sensación del verano

Sin Isi Ros, que vio su quinta tarjeta amarilla del curso ante el Mérida, el jugador más desequilibrante que tiene Dani Vidal en su plantilla para enfrentarse al Celta Fortuna es Quicala, la gran sensación de la pretemporada blanquiazul. De hecho, el futbolista protagonizó una gran exhibición en el amistoso veraniego ante la Cultural, con la que encandiló a gran parte del público del Suárez Puerta. Siempre que sale el extremo da muestras de su desequilibrio y verticalidad, aunque hasta la fecha le está faltando transformar todo lo que genera en cifras. Por ello, el técnico catalán está prefiriendo apostar por su talento saliendo desde el banquillo. Aunque la apuesta por colocar a Cayarga lo ha colocado como el cuarto extremo de la plantilla, lo cierto es que, con la ausencia de Isi Ros, es la mejor pieza que tiene el técnico catalán para cuando quiere darle una marcha más a su ataque. Además, ante la presión y defensa adelantada que propone el filial vigués, el africano puede marcar la diferencia. Ahora le toca aprovechar la oportunidad de tirar la puerta abajo y reivindicarse como la potencial estrella del cuadro blanquiazul.