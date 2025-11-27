Sergio Fombona competirá en el rally de Cangas del Narcea
Sergio Fombona vuelve a pilotar. El gijonés participará en el Rally de Cangas del Narcea, última prueba del Campeonato de Asturias de Rallyes 2025, tras quince años retirado. Su regreso se producirá con el copiloto con quien más ha corrido y más éxitos he cosechado, Carlos Dorado. Ambos compartirán su vuelta en un acto el próximo día 4 en el Restaurante Bellevista.
