El trail Santa Bárbara, a punto con cifras récord
La quinta edición del trail minero Santa Bárbara de Hunosa fue presentada ayer con récord de inscritos -momento que se recoge sobre estas líneas-. La prueba, que se disputa este sábado, consta de un recorrido largo de 42 kilómetros y un desnivel positivo de 2.450 metros, mientras que la corta será de 16 kilómetros y 945 metros de desnivel.
