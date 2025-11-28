El atleta Manuel Ángel Fernández, el Mo Farah asturiano, en una carrera de largo recorrido

Manuel Ángel Fernández (Ansaras, Tineo, 1980) se proclamó campeón de Europa máster 45 en Madeira (Portugal) el pasado mes de octubre. Lo hizo con un tiempo de 1 hora y 12 minutos. El atleta asturiano colecciona medallas y títulos en campeonatos máster, en los que representa a España pero en los que, sobre todo, compite contra sí mismo, tratando de batir sus marcas, de cumplir los objetivos que se pone cada día, en cada entrenamiento. El atletismo es para él una forma de vida, una manera de sentirse bien y de estar "en contacto con la naturaleza".

Manuel Ángel Fernández, campeón de Europa de media maratón de mayores de 45 años / Luisma Murias

Un informático dedicado al atletismo

Informático, Manuel Ángel trabaja en TotalEnergies y su rutina diaria consiste en realizar su primer entrenamiento nada más salir del trabajo, comer y volver a entrenarse por la tarde. La cantidad y la calidad de esos entrenamientos depende del reto que afronte. En estos momentos se está preparando para el maratón de Valencia. El año pasado, en Sevilla, consiguió su marca personal en esta emblemática distancia: tardó 2 horas, 21 minutos y 9 segundos en recorrer los 42 kilómetros y 195 metros.

Corrrer para sentirse bien

"Correr me genera sentirme bien, a eso luego se une un poco el estilo de vida, la alimentación... ahora mismo no me imagino la vida sin salir a correr, sería muy difícil para mí no estar en contacto con la naturaleza", explica este corredor al que muchos conocen como Manuel Farah, comparándolo con el campeón olímpico Mo Farah. "En Gijón, cuando íbamos a entrenar, tenía la camiseta de Gran Bretaña, y en aquel momento tenía perilla y sí es verdad que me llamaban Manu Farah y se me ha quedado un poco", dice con buen humor.

Al atletismo, de casualidad

El atletismo le llegó un poco tarde a Manuel y de casualidad: "Mi primer año de Universidad, un chico que hacía pértiga, Roberto García, iba un día a la pista y me dijo que si iba con él y a partir de ahí me fui enganchando; yo jugaba al baloncesto, pero hasta ese momento no había hecho nada de atletismo". Una vez que se puso las zapatillas nunca paró de correr y comprobó que no se le daba mal: "Un entrenador en Australia me dijo una vez que si hubiera empezado de joven hubiera tenido mucho más potencial". Tampoco le importa demasiado porque no estaba a su alcance: "Vivía en Tineo, no tenías esa opción".

Mirando al futuro

Más que al pasado, Manuel Ángel mira al futuro: "El año que viene tenemos varios campeonatos, el Europeo de pista cubierta en Polonia, que ese igual no lo hago, el Europeo de ruta en Catania (Italia), y a finales de agosto el Mundial en Daewoo, en Corea del Sur, si voy será también para ir a visitar el país". Y es que, aunque represente a España, todos los gastos salen de su bolsillo: "El aliciente es que compites contra los mejores de tu edad".

Un final de carrera "bastante bonito"

En Madeira, participó en el 10.000 y una mala salida le impidió pasar del quinto puesto. En el medio maratón tuvo el apoyo desde fuera de la pista de Marcos Peón, que le dio el empujón final: "Fui recortando la distancia, en la primera parte eran 14 kilómetros de sube y baja, cuando llegamos a la parte más plana del puerto, ahí fue donde un entrenador de Asturias, Marcos Peón, me dijo ‘tienes el podio ahí delante’, pasé a todos y la última vuelta sabiendo que iba a ser campeón de Europa fue bastante bonita".