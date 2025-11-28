Carmen López, tras su primer entrenamiento antes del Mundial de vela para invidentes: "Fue mejor de lo esperado"
La campeona de Mundo de parasurf afronta un nuevo reto en su trayectoria deportiva
J. V.
Son días frenéticos para la ovetense Carmen López, que aprovecha el tiempo al máximo para prepararse para el Mundial de Omán de vela inclusiva, en el que competirá en una modalidad poco familiar para ella.
La campeona de España y del Mundo de surf adaptado recibió la llamada del catalán Dani Anglada, también invidente, la semana pasada y ambos entrenan a destajo en Barcelona para llegar en las mejores condiciones a la cita.
La escasa experiencia de la ovetense hace que cada entrenamiento sea un aprendizaje constante de cara a la cita mundialista. "Fue mucho mejor de lo que esperaba", reconoció López tras su primera toma de contacto con su embarcación.
El equipo estará conformado por ambos y por otras dos personas que no son invidentes, y sobre las aguas del país de Oriente Medio tratarán de luchar contra los otros ocho equipos para traer un metal a España.
