El corazón celtiña que esconde el centro de Avilés
"El Avilés tiene parte de culpa en nuestra fundación", aseguran desde la peña del Celta Gochu Astur-Celta, que este domingo podrá disfrutar de sus canteranos en el partido del Suárez Puerta
"El Avilés tiene parte de culpa de que creásemos la peña. Cuando vimos que podían subir a Primera Federación y el Oviedo también estaba para ascender empezamos a cocer la idea". En pleno centro de Avilés ayer se vivió de manera muy intensa la derrota europea del Celta. El Arfueyo, bar de la zona del Quirinal, es la sede de la peña celtista Gochu Astur-Celta, que este domingo vivirá uno de sus días más especiales desde su fundación. A tierras avilesinas llega el filial celeste, un partido especial para este grupo de amigos. "Son los dos equipos de mi vida, el de mi ciudad y el del lugar donde nací", señala Galo Martínez, vicepresidente, que junto a Deiviz Fernández fueron los culpables del nacimiento de una peña que el domingo vivirá uno de sus días más especiales.
Su afición por el Celta de Vigo tiene un origen similar. Aunque Deiviz nació en Tapia, de muy pequeño se mudó a Burela. En aquella época el conjunto vigués jugaba en Europa, reclamo que acabó de encandilarle. El padre de Galo, por su parte, trabajaba en San Criprián. Allí todos eran del Deportivo y, por llevar la contraria, él apostó por los colores celestes. Ya en Avilés, ambos aficionados se conocieron y empezaron a apoyar juntos a su equipo. "Teníamos pensado que este fin de semana fuese el de la fundación, ya de manera oficial, de la peña, pero finalmente escogimos el partido de Copa del Rey ante el Puerto de Vega", detallan ambos. El cartel de la peña es obra de un dibujante de la ciudad, Lalo Alonso.
"Tenemos mucha simpatía por el Avilés. De hecho, cuando era un chaval yo formé parte de Galiana Xoven, iba siempre al Muro de Zaro a animar", comenta Galo, que califica al Celta y al Avilés como "los dos equipos de mi vida". Deiviz también le guarda mucho cariño al equipo de la ciudad. Lo que lamentan ambos es que el encuentro entre su filial y el Avilés coincida con el partido del primer equipo ante el Espanyol, pero tienen claro que ellos estarán en las gradas del Suárez Puerta animando a sus perlas. "Si fuese de otra manera quizá se hubiese acercado algún jugador a ver el encuentro, pero así es imposible", apuntan.
El peligro del Celta Fortuna
Aunque muchos de los jugadores del Celta Fortuna estuvieron ayer en la expedición europea del primer equipo, ambos alertan del peligro de sus canteranos. "Va a ser un partido muy igualado. El Avilés tiene un estilo atrevido, seguro que va a haber muchos goles. Mi porra es un 2-2", vaticina Deiviz, mientras que Galo cree que la victoria caerá del lado visitante. "Ellos tienen mucha hambre, saben que ahora mismo se están dando muchas oportunidades a la cantera. Si lo hacen bien pueden tirar la puerta abajo", analiza.
El siguiente objetivo de la peña Gochu Astur-Celta será ir a las gradas del Tartiere, para el Oviedo–Celta que se juega en diciembre. "No nos lo están poniendo fácil, pero tenemos seguro que vamos a ir". Ellos, con sus bufandas en mano, estarán apoyando a su equipo sea donde sea, empezando por las gradas del Suárez Puerta.
