Dani Vidal “reza” por el buen estado del Suárez Puerta y confiesa su “envidia sana” por el próximo rival: “Me veo un poco reflejado”

Tras dos encuentros consecutivos sin ganar, el Avilés se prepara para recibir en el Suárez Puerta a uno de los equipos punteros de Primera Federación: el Celta Fortuna. En la previa del encuentro, el técnico del cuadro blanquiazul, Dani Vidal, se pasó por la sala de prensa para analizar el momento que viven los avilesinos y el encuentro de este domingo.

La semana. “Bien. Ha sido bastante tranquila y normal. La única diferencia cuando no vienes de ganar o de puntuar es que tienes más ganas de que llegue el fin de semana”.

El puesto del mediocentro. “Si mañana fuera el último partido de liga, Adri seguramente podría jugar. Esperaremos a mañana, pero si lo metemos en convocatoria vamos a tener cautela. En cuanto a Yaser ya está recuperado, ha hecho la semana con normalidad y estará el domingo. Las opciones que tenemos ahí son Kevin, Gete e incluso la de Yaser, que nos ofrece es un poquito ese perfil distinto que nos ha faltado hasta ahora en el medio centro. Nos da muchísima continuidad de balón más cerca de la base y puede jugar por dentro”.

¿Planea algún cambio en la defensa? Todos están trabajando bien. El otro día yo creo que el equipo a nivel defensivo hace un partido correcto. Al repasar la acción del gol, e incluso después de debatirla con los jugadores, me reafirmo. Ellos realizaron una acción de una dificultad técnica tremenda de mucho nivel. El otro tanto es una acción a balón parado. Acabamos con un equipo más pequeño por los cambios que hicimos los dos equipos. Encajar dos goles no gusta, pero a nivel defensivo no fue un partido distinto a las porterías a cero que llevábamos. En ese aspecto vamos en línea ascendente y sabemos que si somos capaces de cerrarla el domingo tendremos más opciones de llevarnos el partido”.

¿Te preocupa la falta de eficacia ofensiva de las últimas jornadas? “Estamos un poco en ese punto del que hablábamos hace un mes y medio de la línea defensiva. ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Sí. ¿Se están haciendo muy mal? No. Es cierto que el otro día hubo situaciones que las pudimos jugar mejor, pero hubo acciones en las que su portero te hace grandes paradas. El rival también hace situaciones de mérito y juega. Es evidente que el equipo está produciendo, que podríamos haber llevado algún gol más, pero también éramos conscientes de que el ritmo de goles a favor que llevábamos era difícil de mantener. Aún así, yo estoy convencido de que volveremos a tener partidos donde metamos dos o tres goles”.

¿Más minutos para Natalio? “Sabemos que con Natalio en el campo esa eficacia dentro del área nos podría aumentar. Tiene sus pros y sus contras. Hay mucha competencia arriba. La producción en este caso de Javi a nivel de goles es muy buena y tenemos esas garantías de que en función de lo que queramos en primeros y segundos tiempos tenemos alternativas para hacerlo”.

El Celta Fortuna. “Si no me fallan los números, si contamos las últimas diez jornadas es el mejor equipo. Llegan en muy buen momento, los conozco muchísimo, esta va a ser la tercera temporada enfrentándome a ellos. Es un club que a mí me produce ese punto de envidia sana en el sentido de cómo juegan todos sus equipos. Esa línea muy marcada, sobre todo, por la apuesta de Claudio en el primer equipo. Van todos de la mano y quizá me veo un poquito reflejado en ese entrenador ahora que sube de cantera. Ver un club que trabaja así gusta y es para darle la enhorabuena, aparte de la cantidad de chavales jóvenes que están tirando para arriba. Es un rival con un nivel técnico altísimo, muy alegre con balón, que nos va a exigir mucho en esa fase defensiva y que nos va a exigir también atacar bien porque evidentemente no vamos con la idea de estar corriendo todo el partido detrás del balón.

El estado del Suárez Puerta. “Intento preocuparme de cosas de las que puedo controlar. Evidentemente me gustaría que el campo estuviera mejor. Tenemos la limitación de que tampoco podemos entrenar ningún día, siempre con el objetivo de que el campo esté en las mejores condiciones posibles independientemente del rival. Estaremos ahí rezando un poquito a ver si estos dos días no llueve. Nosotros no entrenamos nunca y necesitamos esa adaptación muchas veces en los primeros minutos de partido, pero no lo utilizaremos como excusa”.