¿Ha jugado la selección española de baloncesto alguna vez en Oviedo? Hay un precedente que pocos conocen

La selección española masculina de baloncesto disputará en Oviedo el 2 de marzo del próximo año ante Ucrania un partido de clasificación para el Mundial de Catar de 2027. Será la primera vez que el combinado nacional visite Oviedo para jugar un partido oficial, pero no será la primera vez que el Palacio reciba a la selección española de baloncesto.

¿Cuándo estuvo España en Oviedo?

El 5 de mayo de 1985, la selección jugó un partido de exhibición ante un combinado formado por los mejores jugadores estadounidenses de la liga española, que por entonces ya se denominaba Liga ACB. Fue un encuentro amistoso, de preparación, pero despertó mucho interés porque fue el primero que disputó la selección de baloncesto después de haberse colgado la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 1984. Un partido que era de entrenamiento para el Europeo que disputaron el verano de ese mismo 1985, en el que el equipo que entonces entrenaba Antonio Díaz-Miguel acabó en cuarta posición. El partido se disputó nada más acabar la Liga, que acababa de ganar el Real Madrid.

AQUÍ TIENE LA INFORMACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE BALONCESTO EN SU VISITA A OVIEDO EN 1985 AQUÍ TIENE LA INFORMACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE BALONCESTO EN SU VISITA A OVIEDO EN 1985

El Palacio se llenó para ver a las estrellas de la Liga

Las entradas para el partido se agotaron, registrándose un lleno en el Palacio, y a los entrenamientos que realizaron los dos equipos el día previo acudieron más de 2.000 aficionados. El duelo no desmereció la expectación suscitada. España ganó por 88-86 al combinado estadounidense, que estaba dirigido nada menos que por Lolo Sainz, por entonces entrenador del Real Madrid y que unos años más tarde, en 1993, pasó a ser el seleccionador nacional.

Leyendas en ambos bandos

En el lado del combinado español jugaron: José María Margall (Joventut), Epi (Barcelona), Juan de la Cruz (Barcelona), Fernando Romay (Real Madrid), Iturriaga (Real Madrid), Llorente (Cajamadrid), Fernando Martín (Real Madrid), Andrés Jiménez (Joventut), Chicho Sibilio (Barcelona), Quim Costa (Licor 43), Vicente Gil (Estudiantes) y Jordi Villacampa (Joventut). El combinado de estadounidenses de la ACB estuvo formado por: Waune Robinson (Real Madrid), Kenneth Austin (Espanyol), Mike Philips (Licor 43), Steve Trumbo (Fórum Filatélico), Nathaniel Davis (Clesa Ferrol), Brian Jackson (Real Madrid), Anthony Simms (Estudiantes), Jimmy Wright (Breogán), Essie Hollis (Licor 43) y Craig Dikema (Caja de Álava).

Un balón muy especial

El partido de Oviedo tuvo detalles que lo convirtieron en muy singular, como el balón con el que se disputó. Según la crónica de LA NUEVA ESPAÑA, "se jugó con el polémico balón de colores que se utiliza en algunos partidos de la liga americana. La Asociación de Clubes quiere que se dispute el campeonato nacional con él, mientras que los jugadores no son nada partidarios porque se escapa muy fácilmente". Los más destacados fueron, por el lado de España, Sibilio (19 puntos), Jiménez (18) y Romay (13). En la selección de americanos, el más sobresaliente fue Trumbo (20), seguido de Robinson (17).

Después, el Mundobasket

El verano siguiente, en 1986, Oviedo volvió a acoger una gran cita de baloncesto, en esta ocasión el Mundobasket que se disputó en España. En aquella ocasión, la selección nacional no estuvo en la capital del Principado, pero sí la de Estados Unidos, uno de los grandes atractivos del torneo. En unos meses, el 2 de marzo, volverá el baloncesto de selecciones a Oviedo.