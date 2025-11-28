El Langreo mide su reacción ante uno de los favoritos al ascenso: “Estamos con confianza después de este espaldarazo”

El Langreo tratará de confirmar este sábado (Los Pajaritos, 18:00 horas) confirmar su reacción ante el Numancia, uno de los favoritos al ascenso en Segunda Federación. El conjunto azulgrana llega con la moral alta tras su goleada al Lealtad (4-0) y buscará un triunfo que le permita salir del descenso. En la previa, su técnico, Pablo Acebal, valoró la semana y el momento que atraviesa el equipo.

La goleada al Lealtad. “Fue importante por motivos clasificatorios. Lo necesitábamos para asomar la cabeza y para ponernos ahí a tiro de poder salir de los puestos de descenso, pero, sobre todo, creo que es un espaldarazo al trabajo que venimos haciendo semanas atrás. Estábamos haciendo méritos para haber sumado algo más en las últimas jornadas, pero veníamos de dos derrotas y creo que tiene que darnos esa confianza que a nivel de resultados nos faltaba para seguir creyendo en la idea que tenemos”.

El Langreo era el equipo menos goleador. “Uno puede ver las estadísticas y sí que puede preocuparse porque solo llevábamos seis goles hasta la jornada pasada, pero no me gusta poner etiquetas ni generar situaciones de causa-efecto porque estábamos generando para haber anotado algún tanto más. Me recuerda a las primeras jornadas cuando encajábamos prácticamente todos los partidos y se nos puso la etiqueta de un equipo que endeble atrás… y luego estuvimos varias jornadas sin encajar. Estoy contento por los cuatro goles a nivel ofensivo obviamente, pero también salí contento de Segovia y no pudimos hacer gol. Puede venirle bien al equipo y a jugadores como Pablo Pérez, que venía de no hacer gol. Esperemos que podamos mantener la racha en Soria.

El Numancia, uno de los mejores de la categoría. “No es su sitio la Segunda Federación y entiendo que tendrá esa presión u obligación de estar arriba y de competir por el primer puesto. Todas las salidas son complicadas, pero vamos a ir a Soria a ganar, más aún tras el espaldarazo y la confianza que nos dio la victoria ante el Lealtad”.

¿Qué partido espera? “Uno muy complicado contra un equipo que es duro en su campo, que aprieta, que gana duelos, que es vertical, que tiene futbolistas que cargan bien el área y que cuenta con buenos centradores. Nos va a costar defensivamente, pero creo que nosotros con balón estamos en una situación buena, con confianza queremos ser protagonistas allí con la pelota”.