La selección asturiana, lista para la Copa de Regiones: “Queremos dejar el nombre del Principado en el lugar donde se merece“

La selección asturiana de fútbol ya se encuentra concentrada en Navarra para la disputa de las primeras jornadas de la fase de grupos de la Copa de Naciones de la UEFA. El combinado del Principado, dirigido por Clemente Sánchez, se enmarca en el grupo 1 junto a Cantabria, la Región de Murcia y Navarra, pero este fin de semana únicamente se enfrentará a los dos primeros. “Afrontamos esta competición con muchas ganas y con la esperanza de hacer un buen papel para dejar el nombre de Asturias en el lugar donde se merece”, expresa el técnico.

“Hemos tenido una buena fase de preparación”, subraya el entrenador a escasas horas del debut. Asturias se mide este sábado a Cantabria (10:00 horas) en el Nuevo San Miguel de Aoiz. “Hemos intentado recabar información, pero es complicado. Sabemos que es un equipo formado por gente joven, por lo que espero un partido de bastante ritmo y abierto, sobre todo siendo el primer día de competición”, explica Clemente Sánchez. El domingo -en el mismo horario-, el combinado asturiano se verá las caras ante la Región de Murcia, un rival “con futbolistas más veteranos”, por lo que espera “un partido de menos ritmo y más trabado”.

Los primeros de cada grupo se clasifican de forma directa y también consiguen el pase los tres mejores segundos, que jugarán una eliminatoria de cuartos de final a partido único. Los vencedores se enfrentarán en una final a cuatro. Debido a estos encuentros, no habrá jornada de Tercera Federación este fin de semana.

Esta es la convocatoria de la selección

Para estos encuentros, Clemente Sánchez ha convocado a los siguientes futbolistas: Borja Alonso (Mosconia), Jorge Argüelles (Praviano), Samuel Armayor (Titánico), Mikel Busto (Llanera), Mateo Casas (L'Entregu), Daniel Collado (Llanera), Ángel Alessandro Domínguez (San Claudio), Uche Emmanuel (Mosconia), Carlos Figar (L'Entregu), Galo Huelga (Tuilla), Jhon David Layman (Ceares), Javier Meana (L'Entregu), Mario Monasterio (Tuilla), Mateo Nistal (Ceares), Enol Ordoñez (San Martín), Daniel Palacio (Mosconia), Juan Quirós (Mosconia) y Álex Solís (Llanera).