La selección asturiana, lista para la Copa de Regiones: “Queremos dejar el nombre del Principado en el lugar donde se merece“
El combinado asturiano se mide este fin de semana a Cantabria y la Región de Murcia: “Hemos tenido una buena fase de preparación”, destaca el técnico, Clemente Sánchez
La selección asturiana de fútbol ya se encuentra concentrada en Navarra para la disputa de las primeras jornadas de la fase de grupos de la Copa de Naciones de la UEFA. El combinado del Principado, dirigido por Clemente Sánchez, se enmarca en el grupo 1 junto a Cantabria, la Región de Murcia y Navarra, pero este fin de semana únicamente se enfrentará a los dos primeros. “Afrontamos esta competición con muchas ganas y con la esperanza de hacer un buen papel para dejar el nombre de Asturias en el lugar donde se merece”, expresa el técnico.
“Hemos tenido una buena fase de preparación”, subraya el entrenador a escasas horas del debut. Asturias se mide este sábado a Cantabria (10:00 horas) en el Nuevo San Miguel de Aoiz. “Hemos intentado recabar información, pero es complicado. Sabemos que es un equipo formado por gente joven, por lo que espero un partido de bastante ritmo y abierto, sobre todo siendo el primer día de competición”, explica Clemente Sánchez. El domingo -en el mismo horario-, el combinado asturiano se verá las caras ante la Región de Murcia, un rival “con futbolistas más veteranos”, por lo que espera “un partido de menos ritmo y más trabado”.
Los primeros de cada grupo se clasifican de forma directa y también consiguen el pase los tres mejores segundos, que jugarán una eliminatoria de cuartos de final a partido único. Los vencedores se enfrentarán en una final a cuatro. Debido a estos encuentros, no habrá jornada de Tercera Federación este fin de semana.
Esta es la convocatoria de la selección
Para estos encuentros, Clemente Sánchez ha convocado a los siguientes futbolistas: Borja Alonso (Mosconia), Jorge Argüelles (Praviano), Samuel Armayor (Titánico), Mikel Busto (Llanera), Mateo Casas (L'Entregu), Daniel Collado (Llanera), Ángel Alessandro Domínguez (San Claudio), Uche Emmanuel (Mosconia), Carlos Figar (L'Entregu), Galo Huelga (Tuilla), Jhon David Layman (Ceares), Javier Meana (L'Entregu), Mario Monasterio (Tuilla), Mateo Nistal (Ceares), Enol Ordoñez (San Martín), Daniel Palacio (Mosconia), Juan Quirós (Mosconia) y Álex Solís (Llanera).
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)