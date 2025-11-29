El Langreo compite, pero no puede con el Numancia

El Langreo se marchó de vacío en su visita a Los Pajaritos tras perder ante el Numancia de Soria por 3-1, en un partido donde los asturianos se pusieron pronto por delante, pero vieron como los locales le dieron la vuelta. Así, los de Acebal siguen una semana más en puestos de descenso.

El conjunto langreano salió al campo con personalidad, dispuesto a discutirle al conjunto soriano la pelota desde el primer minuto. El primer sobresalto, pese a todo, llegó del lado local. Un disparo lejano de Juancho se estrelló en el larguero cuando Torre ya estaba superado. El aviso no cambió el guion del Langreo, que siguió firme, ordenado y paciente hasta encontrar el premio. Menéndez puso un centro templado desde la derecha y Sergio Orviz, libre de marca en el segundo palo, conectó un remate certero dentro del área pequeña para firmar el 0-1 y silenciar Los Pajaritos.

La alegría duró poco. En un saque de esquina, Dani García ganó el salto para empatar apenas cinco minutos después. El conjunto asturiano no se desordenó y mantuvo su plan: René probó desde lejos obligando a Joel a una gran parada y, al descanso, las sensaciones eran buenas para los asturianos.

En la segunda parte, sin embargo, el escenario cambió. El Numancia, empujado por su condición de local, dio un paso adelante y las ideas se espesaron en clave unionista. El 2-1 llegó en una acción aislada. Juancho recibió de espaldas, se giró dentro del área y colocó un disparo raso ante el que nada pudo hacer Adrián Torre. El golpe hizo daño y el Numancia lo aprovechó para ampliar la ventaja: de nuevo Dani García, en un remate cruzado, firmó el tercero y dejó el partido cuesta arriba.

El Langreo no bajó los brazos, pero la pegada local resultó definitiva. Los asturianos se marcharon de Soria con la sensación de haber competido durante muchos tramos, especialmente en una primera parte en la que lograron maniatar al rival. Pero en la categoría, cada error se paga y cada ocasión pesa. Esta vez, la contundencia del equipo soriano marcó la diferencia.