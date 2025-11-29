El Lealtad sigue sin arrancar

El Lealtad sufrió su segunda derrota consecutiva, esta vez ante el Ourense, en un encuentro igualado que se decidió por un solitario tanto de De Prado en la primera mitad.

Pese al frío y la lluvia, más de 300 personas se dieron cita en Les Caleyes para animar a los suyos y eso se notó durante los primeros minutos en el conjunto maliayo, que pudo ponerse por delante muy pronto tras una buena jugada individual de Krehl, que disparó fuera por poco. Sin embargo, la respuesta del Ourense fue mucho más contundente. El conjunto gallego aprovechó una grave indecisión entre el meta Junquera y Álvaro y De Prado se quedó solo ante la meta local para colocar el tanto definitivo.

A partir de esa acción, el encuentro cambió. La igualdad reinó durante la mayor parte del choque y los dos equipos luchaban por hacerse con el balón. Pero el Lealtad seguía aproximándose con peligro sobre la meta visitante. Omar envió un gran balón a Yerpes, que en el mano a mano no supo definir y envió el balón fuera.

Los porteros de ambos equipos se convirtieron en protagonistas tras superar el ecuador del primer tiempo. Junquera se estiró para evitar el tanto de Rufino desde la frontal y, poco después, Vizoso sacó sus reflejos para detener otro disparo de Krehl desde dentro del área. Antes del descanso, el Lealtad tuvo el empate a través de una falta lateral con la que sorprendió Marcos Blanco, pero su potente remate se fue ligeramente alto.

La tónica del encuentro cambiaría tras el paso por los vestuarios. Era un quiero y no puedo para los de Villaviciosa, que lo intentaron de todas las formas, aunque sin éxito: a través de posesiones largas, con un juego más directo e incluso pasando a defensa de tres en los últimos minutos para colgar más balones al área. No hubo forma de crear verdaderas ocasiones de peligro y, de hecho, fueron los gallegos los que estuvieron más cerca de modificar de nuevo el marcador. Cumplida la hora de juego, un buen remate de cabeza de Victi se encontró con el meta Junquera. Varios minutos más tarde fue Rufino el que pudo anotar el segundo con un remate que se fue lamiendo el palo largo de la portería local.

En los últimos minutos, el Lealtad se volcó más aún al ataque, y eso lo aprovecharon los gallegos, que además de aguantar todos los arreones del equipo de Jorge Fernández, metieron el miedo en el cuerpo en Les Caleyes con un remate de Varo desde dentro del área que se estrelló en la madera. Lo intentó sin éxito el Lealtad, que no conseguía conectar ninguno de sus centros al corazón del área. Esa frustración se ejemplificó en Yerpes, que ya en el banquillo fue expulsado por doble amarilla al protestar una acción del colegiado Álvarez Rodríguez.

Tras esta nueva derrota, la segunda consecutiva y sin anotar ningún tanto, el Lealtad pasará una semana más como colista del grupo 1 de Segunda Federación, con apenas siete puntos, y la zona de salvación podría ponerse aún más lejos. Además, el conjunto maliayo tendrá una complicada salida la próxima semana, al visitar El Requexón para medirse al Vetusta, una de las grandes revelaciones de la categoría en esta primera vuelta de competición. El encuentro será el sábado a las 16:00 horas.