La selección asturiana tira de épica, pero no puede ante Cantabria en los penaltis

La selección asturiana de fútbol luchó hasta el final para conseguir un punto agónico ante Cantabria en la primera jornada de la Copa de Regiones de la UEFA. El combinado asturiano caía por 0-2 con el tiempo ya cumplido, pero gracias a los tantos de Carlos Figar y Mateo Casas, el equipo de Clemente Sánchez evitó la derrota ante Cantabria. La alegría pudo ser mayor, pero los asturianos cayeron 1-4 en la tanda de penaltis -que se disputó para resolver un posible empate a puntos al final de la fase de grupos-.

Asturias y Cantabria abrieron el grupo 1 en el campo de San Miguel (Aoiz), en una fría mañana que tuvo de todo. Fueron los cántabros los que entraron mejor al partido, pero el equipo de Clemente igualó la contienda y compitió a buen nivel durante los primeros 45 minutos, sin goles para ninguno de los dos combinados.

Lo mejor quedó para la segunda parte

Tras el paso por los vestuarios todo cambió. En una buena transición de los cántabros y una mala acción defendida por la zaga asturiana, Raúl Carral aprovechó un balón muerto dentro del área para poner el 0-1 en el minuto 51’. A falta de 10 minutos para el final, Marcos recibió el balón en el segundo palo, recortó y disparó al palo corto para ampliar la diferencia en el marcador.

Parecía que estaba todo el pescado vendido, pero la selección asturiana tiró de orgullo y gracias al balón parado consiguió empatar en el descuento. Tras un saque de esquina, Carlos Figar remató al primer palo para poner el 1-2. Dos minutos después, una falta lateral acabó con un mal bloqueo del meta Sergio y Mateo Casas lo aprovechó para poner las tablas.

Sin acierto desde los once metros

Este mismo protagonista fue el encargado de abrir la tanda de penaltis, pero falló. Galo anotó el segundo, pero la madera de Collado en el tercero, unido a los aciertos del rival -que anotó los cuatro penaltis- provoca que los cántabros tengan la ventaja en caso de igualdad a puntos.

Este domingo, a las 10:00 horas, Asturias se verá las caras ante la Región de Murcia, un rival “con futbolistas más veteranos”, por lo que Clemente espera “un partido de menos ritmo y más trabado”. Este será el último encuentro en esta ventana, que ha afectado de lleno a la Tercera Federación, sin partidos este fin de semana.

La selección luchará por ser primera de grupo, con lo que conseguiría el pase de forma directa. También se clasifican los tres mejores segundos, que jugarán una eliminatoria de cuartos de final a partido único. Los vencedores se enfrentarán en una final a cuatro.