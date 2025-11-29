El Telecable estira su racha en Europa: debut con victoria en la difícil pista del Cerdanyola (0-2)
Los goles de Ana Catarina Ferreira y María Igualada en la segunda parte resuelven un áspero partido y ponen el broche a un duro mes de noviembre
El Telecable amplió a cuatro sus victorias consecutivas en un complicado mes de noviembre al vencer en la complicada pista del Cerdanyola, en el que era su debut en la máxima competición continental, la WSE Champions League. El equipo catalán, un habitual hueso duro, hizo sudar de lo lindo a las jugadoras del equipo gijonés, que resistieron en los peores momentos y resolvieron en la segunda parte con goles de Ana Catarina Ferreira y María Igualada (0-2).
Primera parte igualada
Los primeros minutos, en los que el Telecable trenzó buenos ataques con los que se plantó ante la portera rival en un par de ocasiones, fueron un espejismo. El juego se igualó a continuación, con los dos equipos intentando minimizar riesgos defensivos. La bola siguió mayormente en los sticks de las jugadoras de Natasha Lee, pero sin profundidad ante la buena defensa de las locales. El primer tiempo murió sin ocasiones reseñables y sin que se moviera el marcador.
De la azul al primer gol
La segunda se inició con una tónica similar, pero con las locales forzando varias faltas, en una de las cuales vio la tarjeta azul Mariona Colomer. Entonces se puso a prueba la resistencia de las jugadoras visitantes, que supieron aguantar los dos minutos de inferioridad sin permitir excesivas alegrías de las jugadoras del Cerdanyola. Las acciones subieron de calidad y, una vez restablecida la igualdad numérica, el Telecable fue capaz de adelantarse al aprovechar Ana Catarina Ferreira un rechace a lanzamiento de Mariona. Fue lo que necesitaba el equipo asturiano para afrontar el resto del partido. La responsabilidad recayó entonces en el equipo catalán, algo que ya conocía del partido de la OK Liga disputado hace unas semanas, en las que también se adelantó el Telecable y el empate llegó en el último minuto.
La sentencia
Hubo ocasiones por parte del Cerdanyola, pero no fructificaron, y en cambio llegó la sentencia. María Igualada recibió un pase en profundidad y, esquinada, fue capaz de regatear a su defensa, encarar la portería rival y definir con calidad a media altura. Quedaban cinco minutos para el final y el asunto quedó visto para sentencia. Continúan las buenas sensaciones del equipo dirigido por Natasha Lee, que ya ha igualado en el primer puesto liguero al Fraga y debuta en Europa con triunfo. La segunda jornada de la WSE Champions League está programada el 13 de diciembre, ante el Vila-Sana en Mata Jove.
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”