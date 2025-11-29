El Telecable estira su racha en Europa: debut con victoria en la difícil pista del Cerdanyola (0-2)

El Telecable amplió a cuatro sus victorias consecutivas en un complicado mes de noviembre al vencer en la complicada pista del Cerdanyola, en el que era su debut en la máxima competición continental, la WSE Champions League. El equipo catalán, un habitual hueso duro, hizo sudar de lo lindo a las jugadoras del equipo gijonés, que resistieron en los peores momentos y resolvieron en la segunda parte con goles de Ana Catarina Ferreira y María Igualada (0-2).

Primera parte igualada

Los primeros minutos, en los que el Telecable trenzó buenos ataques con los que se plantó ante la portera rival en un par de ocasiones, fueron un espejismo. El juego se igualó a continuación, con los dos equipos intentando minimizar riesgos defensivos. La bola siguió mayormente en los sticks de las jugadoras de Natasha Lee, pero sin profundidad ante la buena defensa de las locales. El primer tiempo murió sin ocasiones reseñables y sin que se moviera el marcador.

De la azul al primer gol

La segunda se inició con una tónica similar, pero con las locales forzando varias faltas, en una de las cuales vio la tarjeta azul Mariona Colomer. Entonces se puso a prueba la resistencia de las jugadoras visitantes, que supieron aguantar los dos minutos de inferioridad sin permitir excesivas alegrías de las jugadoras del Cerdanyola. Las acciones subieron de calidad y, una vez restablecida la igualdad numérica, el Telecable fue capaz de adelantarse al aprovechar Ana Catarina Ferreira un rechace a lanzamiento de Mariona. Fue lo que necesitaba el equipo asturiano para afrontar el resto del partido. La responsabilidad recayó entonces en el equipo catalán, algo que ya conocía del partido de la OK Liga disputado hace unas semanas, en las que también se adelantó el Telecable y el empate llegó en el último minuto.

La sentencia

Hubo ocasiones por parte del Cerdanyola, pero no fructificaron, y en cambio llegó la sentencia. María Igualada recibió un pase en profundidad y, esquinada, fue capaz de regatear a su defensa, encarar la portería rival y definir con calidad a media altura. Quedaban cinco minutos para el final y el asunto quedó visto para sentencia. Continúan las buenas sensaciones del equipo dirigido por Natasha Lee, que ya ha igualado en el primer puesto liguero al Fraga y debuta en Europa con triunfo. La segunda jornada de la WSE Champions League está programada el 13 de diciembre, ante el Vila-Sana en Mata Jove.