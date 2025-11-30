El acierto del Lleida desborda al Aceites Abril ADBA, que suma su tercera derrota seguida en Liga Femenina 2 de baloncesto
N. L.
El buen comienzo de temporada del Aceites Abril ADBA Sanfer empieza a diluirse después de que ayer sumase su tercera derrota consecutiva, en el Quirinal frente al Robles Lleida (53-65). Un buen inicio de partido del equipo avilesino no fue suficiente para contener al conjunto catalán, que realizó una gran segunda parte, especialmente en un tercer parcial que fue decisivo.
Las locales llegaron a dominar por 15-10 y se mantuvieron cerca en el marcador cuando se produjo la primera reacción visitante. Al descanso, las espadas estaban en todo lo alto (24-27). Pero el tercer cuarto fue demasiado para las avilesinas, castigadas por un 0-8 inicial, por la labor de Biczo y por la precisión del Lleida en los lanzamientos de tres (acabaron con un 7 de 19).
El último cuarto se convirtió en una misión imposible para el ADBA, que no tuvo opción de disputar el triunfo y se queda ahora en la clasificación con un balance de 5 triunfos y 4 derrotas. La pivot Taylor Janssen, autora de 11 puntos y 13 rebotes, fue la más destacada numéricamente por el equipo avilesino.
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El Sporting salva un punto al final: empate (1-1) que agrava la crisis entre las protestas de El Molinón por la gestión