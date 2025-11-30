El acierto del Lleida desborda al Aceites Abril ADBA, que suma su tercera derrota seguida en Liga Femenina 2 de baloncesto

El buen comienzo de temporada del Aceites Abril ADBA Sanfer empieza a diluirse después de que ayer sumase su tercera derrota consecutiva, en el Quirinal frente al Robles Lleida (53-65). Un buen inicio de partido del equipo avilesino no fue suficiente para contener al conjunto catalán, que realizó una gran segunda parte, especialmente en un tercer parcial que fue decisivo.

Las locales llegaron a dominar por 15-10 y se mantuvieron cerca en el marcador cuando se produjo la primera reacción visitante. Al descanso, las espadas estaban en todo lo alto (24-27). Pero el tercer cuarto fue demasiado para las avilesinas, castigadas por un 0-8 inicial, por la labor de Biczo y por la precisión del Lleida en los lanzamientos de tres (acabaron con un 7 de 19).

El último cuarto se convirtió en una misión imposible para el ADBA, que no tuvo opción de disputar el triunfo y se queda ahora en la clasificación con un balance de 5 triunfos y 4 derrotas. La pivot Taylor Janssen, autora de 11 puntos y 13 rebotes, fue la más destacada numéricamente por el equipo avilesino.