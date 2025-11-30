Agonía feliz del Confía Base, que logra su primer triunfo en casa en Plata de balonmano
El equipo ovetense, abonado al drama en Vallobín, se sobrepone a todo para derrotar al Málaga con un tanto de Tomás Pérez
N. L.
Abonado al drama en Vallobín, donde encadenó cuatro empates consecutivos y una dolorosa derrota frente al Cisne, el Confía Base Oviedo ofreció ayer a sus aficionados el primer triunfo de su segunda etapa en Plata. Fue, como no podía ser de otra manera, otro ejercicio de agonía que el conjunto ovetense resolvió en el último suspiro y en inferioridad numérica.
El encuentro tuvo los ingredientes habituales de los partidos de Vallobín: una salida en tromba de los azules y una reacción visitante que asestó un 0-6 al Base y obligó a Daniel Bandrés a pedir tiempo muerto. Hubo reacción local que provocó la ventaja del Base al descanso (16-15).
La segunda parte estuvo marcado por la igualdad absoluta, con ventajas máximas de dos goles por parte y parte. Llegó el equipo ovetense a ponerse 25-23, pero otro parcial rival puso el 25-27 a cuatro minutos del final. Ahí se inició la traca final del Confía Base: Elián marcó dos goles y Juan Prieto detuvo un penalti. Málaga volvió a golpear, pero apareció una vaselina de sangre fría de Joaquín Pérez para empatar. Ya en inferioridad, Pablo Granda anotó el 29-28 y en el tramo final, con empate, apareció la figura de Tomás Pérez para anotar desde fuera, antes de unos 12 segundos finales que el equipo y todo Vallobín defendieron con el alma.
