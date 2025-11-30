Un arrollador último cuarto da un nuevo triunfo al Universidad, que se consolida en la parte alta de Tercera FEB
N. L.
Cuando el marcador reflejaba un 55-58 a favor del Bosco Salesianos recién ingresados en el último cuarto, el Universidad de Oviedo hubiera firmado llegar al final en condiciones de disputar el partido. Pero no solamente ocurrió eso, sino que en ese momento se desató un torbellino de juego local que llevó el tanteador final a un concluyente 93-67, con parcial de 40-11 en el último cuarto. Una victoria que mantiene al equipo universitario en la cabeza del grupo A-B de Tercera FEB, con 7 victorias y 2 derrotas. Djigui Diarra, con 19 puntos, 14 rebotes y 31 de valoración, y Jorge Arias, con 14, 9 y 21 respectivamente, fueron los más destacados.
Peor le fue al Navia La Magaya, que sufrió su sexta derrota en nueve partidos, en este caso en su pista frente al Perfumerías Avenida Xoborg (83-93). Iván Lucente, con 18 puntos, fue el anotador más destacado de los naviegos.
