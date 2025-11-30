Asturias firma una espectacular remontada y logra el pase a la siguiente ronda de la Copa de Regiones
El combinado del Principado remontó un 2-0 en contra ante la Región de Murcia y consigue acceder a la siguiente fase como una de las mejores segundas de la competición
La selección asturiana consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa de Regiones de la UEFA tras firmar una espectacular remontada ante la Región de Murcia para llevarse los tres puntos y pasar como una de las mejores segundas de la competición.
El combinado murciano consiguió doblar su ventaja antes del ecuador del primer tiempo gracias a los tantos de José Carlos Astillero y Emilio Emanuel en apenas dos minutos. Se le había puesto muy cuesta arriba el encuentro a los asturianos, que, al igual que el sábado ante Cantabria, tiraron de orgullo para remontar. Antes del descanso, Fran Díaz anotó en propia y, con apenas cinco minutos disputados en el segundo tiempo, Mikel puso la igualada. Ya en el 89’, Quirós anotó el 2-3 definitivo que le daba los tres puntos a Asturias. Después, los asturianos cayeron derrotados en penaltis por 15-14 -se disputó para resolver un posible empate a puntos al final de la fase de grupos–.
Asturias, con cuatro puntos, consigue el pase como una de las mejores segundas clasificadas y jugará una eliminatoria a partido único los días 28 y 29 de enero para buscar el acceso a la final a cuatro.
