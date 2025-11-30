El Auto-Center Principado resuelve ante el filial del Ademar
N. L.
El Auto-Center Principado Vetusta consiguió una tranquilizadora victoria en casa frente al Universidad de León Ademar, el filial del equipo de Asobal (29-27), que le da un respiro importante después de algunos tropiezos. El conjunto leonés no puso las cosas nada fáciles, pese al tirón del conjunto ovetense mediada la primera parte, que dio una ventaja a los locales que mantuvieron al descanso (13-11).
Sin embargo, en la segunda parte el Ademar fue capaz de nivelar la contienda, y de hecho llegó a los últimos nueve minutos empatado (23-23). Ahí surgió la figura de Saúl de Miguel para resolver los ataques y, finalmente, Manuel Soliño despejó el camino a un minuto del final.
En el avilesino polideportivo de La Magdalena se impuso la lógica del líder y el Zamora ganó al Horizonte Atlética por 28-32. El equipo dirigido por Juan Muñiz no le perdió la cara al partido en ningún momento, pero los visitantes se mostraron superiores, sobre todo en algunos momentos claves, cuando la Atlética redobló esfuerzos al iniciar la segunda parte.
Finalmente, el Royal Premium obsequió con un triunfo ante el Camargo (34-26) a los componentes de los equipos inferiores que presentó al descanso. Hugo Suárez marcó 9 goles para los gijoneses.
