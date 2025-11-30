Dani Vidal carga contra los arbitrajes que sufre el Avilés: "Me estoy cansando de los errores técnicos de los árbitros"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, se mostró muy crítico con la actuación arbitral tras la derrota de su equipo ante el filial del Celta y lamentó el no haber aprovechado todas sus oportunidades. Estas fueron sus palabras.

Resultado injusto

"Creo que el fútbol ha sido muy injusto con nosotros. Si jugásemos a golpes nos tendríamos que haber llevado el partido. Nos hubiésemos ido jodidos con un empate y al final no te llevas nada. El encuentro empezó igualado, nos costó ajustar alguna situación en el centro del campo, pero no nos salió nada, Raúl Hernández se lesionó en el calentamiento, te pones por delante por méritos propios y ellos, en una acción que podría haber sido penalti, hacen una transición que acaba con la falta y el golazo… Del segundo tiempo no hace falta ni hablar, no les hemos dejado pasar de su campo. Hemos tenido y llegadas y ocasiones. Cuando el mejor del rival ha sido su portero habla del partidazo que hemos hecho".

La acción del segundo gol

"Empiezo a estar cansado de los errores técnicos de los árbitros. Claramente pita antes de que el balón entre, lo acabo de ver. Es el segundo error que nos perjudica, como el penalti ante el Salamanca que nos costó dos puntos. Una cosa es tener puntos de vista diferentes, pero me molestan los errores técnicos".

Una mano no pitada

"Creo que la mano es clara. Su opinión parece ser que no es suficiente para pitar penalti o que la posición es natural. En eso me tengo que callar. Tengo mi opinión, pero el que manda es el árbitro. La única persona en el campo que pensó que había pitado después de que entrase el balón fue el árbitro".

El sentimiento del vestuario

"Hay un sentimiento de injusticia y frustración, en parte por no habernos puesto por delante en el marcador. Bastante castigo era el empate haciendo partido que habíamos hecho".

Poca puntería

"No solo hemos tenido muchas ocasiones, también hemos hecho un gran partido en cuanto a jugo, equilibrio y balances defensivos. El Celta Fortuna tiene una energía increíble, un gran nivel técnico, y no les hemos dejado transitar. No han salido de su campo en toda la segunda parte. Si somos capaces de repetir actuaciones así, que en esta categoría es muy difícil, creo que el fútbol no será tan injusto y a la siguiente nos saldrá cara".

De lo mejor del año

"Puede ser, tendría que analizarlo. Hemos generado muchas ocasiones. Seguro que, con el volumen que hemos tenido, ha habido acciones que podríamos hacer elegido mejor. Bienvenido sea que nuestro problema sea ese, porque arriba tenemos mucho nivel y con eso no vamos a tener problema para competir".

El estado del césped

"Nos afecta, pero a diferencia de algunos partidos, nos hemos acoplado bien al campo. Prácticamente no ha habido ni resbalones ni pérdidas tontas".

Uno de nueve puntos

"Estamos en un pequeño bache, pero si coges los partidos y ves como han ido creo que haber sacado un punto es poco. Soy una persona crítica, el día que tenga que decir que nos han pasado por encima lo diré. Nos vamos todos jodidos, pero tengo pocas cosas que recriminar a mi equipo".