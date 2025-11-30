Derrota con polémica del Avilés: los blanquiazules, superiores al Celta Fortuna, caen en el descuento

Duro final para el Avilés. Los blanquiazules merecieron empatar, incluso ganar, ante el filial del Celta, pero la suerte, esta vez, no les ha sonreído. Los avilesinos tuvieron infinidad de ocasiones para cerrar su victoria, pero finalmente, tras un gol muy polémico en el tiempo de descuento, los de Dani Vidal se van del partido sin ningún tipo de recompensa. Estuvo pletórico Babin en las dos áreas, pero eso no fue suficiente. Los de la villa del Adelantado suman dos derrotas consecutivas, aunque todavía están los de los puestos de descenso.

El inicio de partido fue uno de los más extraños que se recuerdan en el Suárez Puerta. No había arrancado el partido y ya empezaron a pasar cosas. Primero, las equipaciones. El árbitro decidió que la camiseta blanquiazul y la celeste eran muy parecidas, por lo que no se podía jugar con ellas. Lo mismo pasó con la segunda equipación viguesa, de color azul oscuro. Por ello, el Avilés tuvo que saltar en su feudo con su zamarra visitante. A esto se sumó que Raúl Hernández, que iba a saltar de inicio, sintió molestias en el calentamiento previo. Dani Vidal se vio obligado a hacer un cambio incluso antes del pitido inicial, dando entrada a Quicala.

Donde no hubo sorpresas fue en el once inicial. Campabadal recuperó la titularidad en detrimento de Guzmán Ortega y Gete fue el sustituto de Adri Gómez, que se perdió el encuentro por unas molestias. La mediapunta volvió a caer en manos de Santamaría, con Raúl Rubio como punta de lanza y Cayarga caído a banda izquierdo.

Avilés 1 2 Celta Fortuna 1-0, min. 28: Babin. 1-1, min. 36: Hugo González. 1-2, min. 90: Óscar Marcos. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (1), Babin (3), Borja Granero (2), Osky (1);

Gete (1), Kevin Bautista (1);

Quicala(1), Santamaría (1), Cayarga (1);

Raúl Rubio (1) CAMBIOS Eze (1) por Borja Granero, min. 71. Guzmán Ortega (1) por Quicala, min. 77. Javi Cueto (s. c.) por Santamaría, min. 85. Alineación Celta Fortuna Coke Carrillo (3);

Germain Miller (1), Meixús (1), Jaime Vázquez (1), Anxo Rodríguez (1), Oliveras (1);

Hugo Burcio (1), Capdevila (1);

Hugo González (2), Álvaro Marín (1), Somuah (1) CAMBIOS Ángel Arcos (1) por Somuah, min. 58. Gavián (1) por Oliveras, min. 58. Óscar Marcos (1) por Hugo González, min. 71. Ndiaye (1) por Anxo Rodríguez, min. 71. De la Iglesia (1) por Capdevila, min. 80. Francisco Crespo (Comité cántabro). Amonestó a los locales Borja Granero, Osky, Kevin Bautista y a los visitantes Meixus, Anxo Rodríguez, Capdevila, Oliveras, Óscar Matos. Expulsó por roja directa a Joaquín Alonso, delegado del Avilés Suárez Puerta

Tras la última derrota ante el Mérida el Avilés salió con el cuchillo entre los dientes. Antes del minuto 5 los blanquiazules se plantaron hasta en tres ocasiones en área rival, pero sin excesivo acierto. Además, el colegiado no pitó un penalti a favor de los locales por parte tras un córner a pesar de ir al monitor a revisar la acción. Ni ese jarro de agua fría ni la lluvia de tarjetas amarilla (cuatro en los primeros quince minutos) frenó a los de Dani Vidal, que salieron con mucho más ímpetu que el Celta Fortuna al encuentro. Eso sí, la falta de peligro real en el área celeste empezó a dar vuelto a los gallegos, que a partir del 20 empezaron a hacerse con la batuta del encuentro.

Para frenar las embestidas celestas aparecieron Babin y Borja Granero. Ambos fueron inexpugnables, sobre todo para arriba, para los jugadores del Celta Fortuna. Si no era uno saltaba el otro, pero la pelota, tras chocar contra ellos, siempre salía repelida. Aprovechando esa contundencia defensiva el Avilés trató de hacer daño al contragolpe, y en una de esas acciones consiguió un córner a favor. La acción fue directa a la zona caliente, donde emergió Raúl Rubio. El maño prolongó de cabeza para que apareciese el capitán blanquiazul, que entró con todo para, con la testa, mandar el balón al fondo de la red.

Cierto es que el paso de los minutos le sentó mejor al Celta Fortuna, pero aun así Álvaro Fernández estaba bastante tranquilo. Su defensa estaba sosteniendo los ataques gallegos y, para no meterse demasiado atrás, el Avilés generaba peligro cada vez que cabalgaba hacia el campo contrario. Nadie se esperaba lo que iba a hacer Hugo González, el gran talento ofensivo del filial celeste, cuando el marcador iba por el 35. El extremo anotó, con un auténtico cohete, un golazo de falta ante el que nada pudo hacer el arquero madrileño. Un destello de su estrella le sirvió a los gallegos para igualar la contienda.

Lluvia de ocasiones

Salió mordiendo el Avilés y, tras unos compases de titubeo, todos los focos volvieron a apuntar a Babin. El central cabeceó otro saque de esquina de Cayarga que a punto estuvo de colarse para, en la acción posterior, prolongar de cabeza una jugada que Gete mandó al travesaño. Cayarga también quiso sumarte a la fiesta del balón parado y su misil de falta estuvo muy cerca de sorprender a Coke Carrillo, guardameta rival.

Fue un festival de ocasiones blanquiazul. La grada, además, alentó a los suyos, con aplausos y ovaciones a los dos lados del Suárez Puerta. El Celta Fortuna, ante tal escenario, dio dos pasos hacia atrás y hasta sufría para tratar de salir con el balón jugado, una de sus especialidades. A ello favoreció un Quicala muy incisivo por su banda, atacando bien los espacios, pero al que le faltó produzco final para transformar sus carreras en asistencias. Santamaría y Rubio probaron al portero del Celta Fortuna, por sin suerte. Ni haciendo gandes jugadas combinadas y tratando de sorprender al contragolpe. Vidal apostó también por la fórmula Cueto, pero no hubo manera. Coke Carrillo recordó al mejor Álvaro Fernández, achicando todas las acciones de peligro.

Al final tanto perdonó el Avilés que le salió muy caro. El Celta Fortuna aprovechó su único acercamiento al área rival para colgar la bola a la olla. Allí apareció Óscar Marcos, que mandó la pelota a guardar. Eso sí, antes del remate el linier tenía levantada la bandera, indicando fuera de juego. Protestó el Suárez Puerta el tanto, pero el colegiado, tras revisar la acción en el FVS, dijo que el gol era legal. El enfado de la afición fue muy notorio, con gritos en contra del árbitro.

La suerte no le sonrió al Avilés, que por juego y ocasiones mereció empatar, incluso ganar, el encuentro. Las tuvo de todos los colores, pero, si no matas cuando tienes la oportunidad, en esta categoría se paga caro. Ahora toca pensar en el Barakaldo, próximo compromiso de los avilesinos.